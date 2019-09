आम्ही २८८ जागा लढवणार : प्रकाश आंबेडकर

पुणे : ''आम्ही २८८ जागा लढवणार'',असा विश्वास वंचित बहूजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ''आगामी विधानसभेत विरोधी पक्ष आणि पक्ष नेता वंचितचा असेल'' असे भाकीत वर्तविले होते. त्यावर बोलताना ते म्हणाले, ''मुख्यमंत्र्यांनी भीतीपोटी सांगितलं की, वंचित विरोधीपक्ष असेल, पण आम्ही सत्तेत येणार आहोत.'' 'आम्ही सत्तेवर आलो की, कोणालाही पाण्यावाचून वंचित ठेवणार नाही'', असे सांगत प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचित आघाडीचे समन्यायी पाणी वाटप धोरण जाहीर केले. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, ''टाटा तसेच कोयना या धरणांचे कोकणात जाणारे पाणी मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रला देता येऊ शकते. सत्तेत आलो तर आम्ही हे नक्की करू.''

