प्रकृती डायग्नोस्टिक सेंटरच्या अध्यक्षपदी डॉ. जयदीप चव्हाण
व्यवस्थापकीय संचालकपदी डॉ. शशिकांत कदम यांची नियुक्ती
सातारा, ता. २ : नागठाणे येथील प्रकृती डायग्नोस्टिक सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांचा पदग्रहण समारंभ नुकताच उत्साहात झाला. यामध्ये अध्यक्षपदी डॉ. जयदीप चव्हाण यांची, तर व्यवस्थापकीय संचालकपदी तारळे येथील डॉ. शशिकांत कदम यांची नियुक्ती करण्यात आली.
या पदग्रहण समारंभात संचालकपदी डॉ. विकास घाडगे, डॉ. भानुदास सुतार, डॉ. राहुल आनंदे आणि डॉ. भरत सपकाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सुधाकर बेंद्रे, माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल पवार, डॉ. संभाजी ढाणे, डॉ. संदीप निकम, डॉ. विजय जाधव, डॉ. नितीन महाडिक, डॉ. शंकर साळुंखे, डॉ. रवींद्र ढाणे, रेडिओलॉजी विभागप्रमुख डॉ. ऐश्वर्या थोरात-बोकील, मेट्रोपोलिसचे दिनेश पोतदार, तसेच सेंटरचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
गेली २२ वर्षे प्रकृती डायग्नोस्टिक सेंटर नागठाणे व परिसरातील रुग्णांना दर्जेदार आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय तपासणी सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सोनोग्राफी, टू डी इको, एक्स-रे, ईसीजी तसेच पॅथॉलॉजी विभागातील रक्त व लघवीच्या विविध तपासण्या अशा सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणारे हे सेंटर परिसरातील एक महत्त्वाचे आरोग्य केंद्र म्हणून नावारूपास आले आहे. नव्या नेतृत्वाखाली नागठाणे परिसराच्या आरोग्यसेवेत एक नवे पर्व सुरू होणार असल्याची भावना यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केली.
डॉ. जयदीप चव्हाण- W63493
डॉ. शशिकांत कदम -W63497
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