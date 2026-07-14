Mephedrone Case : प्रशांत सावंतने दिल्लीतून आणले होते मेफेड्रॉन

पुणे - कात्रज परिसरातून तब्बल पाच कोटी ७९ लाखांचे मेफेड्रॉन (एमडी) ड्रग्ज जप्त केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या प्रशांत सुरेश सावंत याने हा अमली पदार्थांचा साठा दिल्ली येथून आणला होता. बेनी नावाच्या एका नायजेरियन महिलेच्या सांगण्यावरून तो हा साठा बंगळुरू येथे देण्यासाठी निघालेला असताना त्याला कात्रज येथे पकडण्यात आले, अशी माहिती पोलिसांनी न्यायालयात दिली..प्रशांत सुरेश सावंत (वय-३८, रा. येरवडा) याला आठ जुलैला कात्रज चौकातील आयसीआयसीआय बँकेसमोरील नवीन उड्डाणपुलाखाली अटक करण्यात आली होती. त्याच्याकडून दोन किलो ८९५ ग्रॅम वजनाचा मेफेड्रॉन (एम.डी.), एक मोबाईल आणि एक कपड्यांची बॅग असा एकूण पाच कोटी ७९ लाख १० हजार २५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. याबाबत अमली पदार्थ विरोधी पथक-१ चे पोलिस हवालदार अतुल क्षिरसागर यांनी फिर्याद दिली आहे..पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने सावंत याला आज (ता.१४) पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. पुणे ते दिल्ली हे अंतर सुमारे १३०० किलोमीटर असल्याने, दिल्लीत सखोल तपास करण्यासाठी पोलिसांना पुरेसा वेळ मिळाला नाही. या आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय टोळीच्या साखळीचा छडा लावण्यासाठी आरोपीला सोबत घेऊन दिल्ली आणि बंगळुरू येथे तपास करणे गरजेचे आहे..सावंत हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर यापूर्वीही गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे तपासादरम्यान उघड झाले आहे. त्यामुळे या गुन्ह्याच्या सखोल तपासासाठी त्याच्या पोलीस कोठडीत वाढ करावी, असा युक्तिवाद सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता अॅड. अमर ननावरे यांनी केला..सावंतवर एकूण नऊ गुन्हे दाखल -बंगळुरूच्या अमृताहल्ली पोलिस ठाण्यातही सावंतवर एन.डी.पी.एस. कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. तसेच, पुण्यातील येरवडा, विश्रांतवाडी आणि विमानतळ पोलिस ठाण्यांमध्ये त्याच्यावर विविध प्रकारचे एकूण नऊ गुन्हे दाखल आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी न्यायालयास दिली. जप्त केलेल्या अमली पदार्थांचे व्यावसायिक प्रमाण विचारात घेता गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी आहे. आंतरराज्यीय साखळीचा तपास करण्यासाठी आरोपीची पोलिस कोठडी आवश्यक असल्याचे नमूद करत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही. व्ही. गिरम यांनी त्याच्या पोलिस कोठडीत १८ जुलैपर्यंत वाढ करण्याचा आदेश दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.