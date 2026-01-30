Pune News : पुणे महापालिकेतील शहर अभियंता वाघमारे सेवानिवृत्त, पावसकर यांच्याकडे नवी जबाबदारी

पुणे : पुणे महापालिकेतील शहर अभियंता पदावरून प्रशांत वाघमारे हे आज (ता. ३०) सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर आता अनिरुद्ध पावसकर हे पुढील शहर अभियंता म्हणून कार्यभार स्वीकारणार आहेत. त्याबाबतचा आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी काढलेले आहेत. .पुणे महापालिकेत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आरोग्य प्रमुख आणि शहर अभियंता ही चार पदे शासनाच्या मान्यतेची (स्टॅट्युटरी पोस्ट) आहेत. शहर अभियंता यांच्याकडे बांधकाम विभागासह महापालिकेतील अभियांत्रिकीशी संबंध असलेल्या सर्व विभागांवर नियंत्रण असते. वाघमारे हे गेल्या २२ वर्षापासून या पदावर कार्यरत होते. नदी काठ सुधार, जायका, शहराचा विकास आराखडा, बांधकाम नियमावली यासह अन्य अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या काळात झाले. वाघमारे यांना पुढील वाटचालीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी, राजकीय पुढारी, बांधकाम व्यावसायिक यासह अन्य क्षेत्रातील मंडळींनी मोठी गर्दी केली होती..Pune News : कामातील निष्काळजीपणा भोवला, दोन अभियंते निलंबित.पावसकर सोमवारी स्वीकारणार कार्यभारपुणे महापालिकेत शहर अभियंता पद हे महत्त्वाचे व प्रतिष्ठेचे असल्याने या पदासाठी राज्य शासनातील काही अधिकारीही फिल्डींग लावून होते. पण आहेत. पुणे डिसेंबर महिन्यातच महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक घेऊन पावसकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यांना २० जानेवारी रोजी मुख्य अभियंतापदावरून शहर अभियंता पदावर पदोन्नती केल्याचे पत्र देण्यात आले होते. त्यानुसार वाघमारे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते त्वरित कार्यभार स्वीकारणार होते. पण शनिवार व रविवारी महापालिकेला सुट्टी असल्याने पावसकर सोमवारी ही नवीन जबाबदारी स्विकारतील..पथ विभागाचे प्रमुख कोण?महापालिकेत आज अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणार होत्या. पण अधिकाऱ्यांनी लॉबिंग करून चांगले खाते पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे आयुक्तांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. पावसकर हे शहर अभियंता झाल्याने त्यांच्या जागी कोणाची नियुक्ती करणार याकडे लक्ष लागले आहे. आयुक्तांनी शहरातील रस्ते सुधारण्याकडे विशेष लक्ष दिल्याने तेथे कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. दरम्यान, घनकचरा उपायुक्तपदही मिळावे यासाठी काही अधिकाऱ्यांनी खटाटोप सुरू केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.