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सोलापूर : हुतात्मा स्मृती मंदिरात ‘प्रतापगड पर्व’ कार्यक्रम सादर करताना कलावंत.
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‘प्रतापगड पर्व’मधून शिवचरित्राचा संगीतमय जागर
तरुण कलावंतांनी पोवाडे आणि लोकगीतांतून उलगडला शिवकाल
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २६ : छत्रपती शिवरायांच्या काळातील आदिलशाहीचे राजकारण, शहाजी महाराजांच्या संदर्भातील भूमिका, मोगलांचा उपद्रव अशा अनेक ऐतिहासिक घटनांचे तरुण कलावंतांनी पोवाडे आणि लोकगीतांच्या माध्यमातून प्रभावी संगीतमय सादरीकरण केले. शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त येथील हुतात्मा स्मृती मंदिरात ‘प्रतापगड पर्व’ हा संगीतमय कार्यक्रम सादर करण्यात आला.
शिवराज्याभिषेकापूर्वीचा आदिलशाहीच्या उपद्रवाचा काळ, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभारण्यास सुरुवात केल्यानंतर आदिलशाहीने शहाजी महाराजांना कैद केल्याचा प्रसंग, तसेच मोगलांच्या दबावामुळे त्यांची सन्मानाने झालेली सुटका आणि त्याच काळात अफजलखानाचा झालेला उदय यांचे चित्रण गीतांमधून करण्यात आले.
त्यानंतर जावळी मोहिमेचा प्रसंग सादर करण्यात आला. चंद्रराव मोरे यांनी बदफैली लोकांना आश्रय दिल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्याविरुद्ध मोहीम उभारली. या मोहिमेत रायरीचा डोंगर, सरदार मुरारबाजी देशपांडे आणि भोरप्याचा डोंगर स्वराज्यात दाखल झाला. पुढे रायरीवर राजगड, तर भोरप्याच्या डोंगरावर अभेद्य प्रतापगड उभारण्यात आल्याचे प्रसंग ढोल-ताशांच्या गजरात सादर करण्यात आले.
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चौकट
संभाजी महाराजांच्या जन्मप्रसंगाला उत्स्फूर्त दाद
तिथीनुसार छत्रपती संभाजी महाराजांची जयंती असल्याने कार्यक्रमात त्यांच्या जन्मप्रसंगाचेही सादरीकरण करण्यात आले. हा प्रसंग रंगताच उपस्थित प्रेक्षकांनी उभे राहून टाळ्यांच्या कडकडाटात उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
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