नगर- संगमनेर, जामखेड तालुक्यात पावसाची हजेरी

जामखेड, संगमनेर तालुक्यांत
पूर्वमोसमी पावसाची हजेरी

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर ः जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण असून बुधवारी (ता. १३) सायंकाळी जामखेड, राहाता, संगमनेर तालुक्यांत पूर्वमोसमी पावसाने हजेरी लावली. यात शेतीपिकांसह फळपिकांचे नुकसान झाले. वादळी वाऱ्यामुळे झाडे पडली, घरांचेही नुकसान झाले आहे. तोडणीला आलेल्या आंब्याचा वादळी पावसाचा फटका बसला आहे. राहाता तालुक्यातही काही भागात पाऊस झाला.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील धामनगाव व शिवारात बुधवारी सायंकाळी जोरदार वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. राहाता तालुक्यातील उंबरी बाळापुर, आश्वी खुर्द, अजमपूर, दाढ खुर्द, शेडगाव, पिंप्री लौकी, निमगाव जाळी भागात पाऊस झाला. संगमनेर तालुक्यातील पिंपरणे व परिसरात पाऊस झाला. वादळ अधिक असल्याने तोडणीला आलेल्‍या आंब्याचे नुकसान झाले. अन्य फळपिके, भाजीपाल्याचे नुकसान झाले. या पावसाने काही घरांवरील पत्रे उडाले, झाडे मोडून पडली. गुरुवारी (ता. १४) ढगाळ वातावरण होते.

