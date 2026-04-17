Marathi Literature Festival: १०० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनापूर्वी राज्यभर ९९ ठिकाणी ‘साहित्य जागर’

पुणे : आगामी १०० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र साहित्य परिषद (मसाप) आणि पुणे पुस्तक महोत्सव यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर ९९ ठिकाणी फिरते पुस्तक प्रदर्शन आणि एकदिवसीय संमलने आयोजित केली जाणार आहेत. संमेलनपूर्व कार्यक्रमांची ही नांदी ठरणार असून यानिमित्ताने राज्यभर 'साहित्य जागर' होणार आहे..'मसाप'च्या कार्यकारिणीने आता १०० व्या संमेलनाच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. त्याअंतर्गत या पहिल्या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली. पुणे पुस्तक महोत्सवातर्फे फिरत्या पुस्तक प्रदर्शनाची बस यासाठी अधिक अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मसापच्या विविध शाखांच्या ठिकाणी हे कार्यक्रम होणार आहेत..याबाबत माहिती देताना मसापचे अध्यक्ष योगेश सोमण म्हणाले, ''१०० व्या साहित्य संमेलनापूर्वी राज्यभर ९९ ठिकाणी साहित्य जागर व्हावा, या संकल्पनेतून हा उपक्रम होणार आहे. यात फिरत्या पुस्तक प्रदर्शनासह एकदिवसीय किंवा दोनदिवसीय संमेलन होतील. त्यात परिसंवाद, साहित्यिकांच्या मुलाखती, अभिवाचन, वाचक मेळावे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे सादरीकरण आदी कार्यक्रमांचा समावेश असेल. 'मसाप'च्या विविध शाखांनी कार्यक्रमांसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आमचे आवाहन आहे.''.''पुणे पुस्तक महोत्सव डिसेंबरमध्ये होणार आहे. त्यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये पुस्तक वाचनाची आवड वाढावी, म्हणून अनेक उपक्रम राबवले जाणार आहे. त्याचा एक भाग म्हणून फिरत्या पुस्तक प्रदर्शनाची बस राज्यभर विविध ठिकाणी फिरणार आहे. 'मसाप'च्या संयुक्त विद्यमाने राबवल्या जाणाऱ्या या उपक्रमातून १०० व्या साहित्य संमेलनाचा जागर आणि पुस्तक महोत्सवाचा प्रचार-प्रसार केला जाणार आहे. लवकरच याबाबत सामंजस्य करार करून अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला जाईल'', असे पुणे पुस्तक महोत्सवाचे संयोजक राजेश पांडे यांनी सांगितले.