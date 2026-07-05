Pune: पुण्याहून सुटणाऱ्या १२ गाड्यांना प्रीमियम तत्काळ कोटा; रेल्वेचे कन्फर्म तिकीट मिळणार महागात

पुणे: पुण्याहून धावणाऱ्या १२ रेल्वेला प्रीमियम तत्काळ कोटा लागू आहे. ऐनवेळी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना यामुळे कन्फर्म तिकीटाची हमी मिळते. मात्र यासाठी लागू असलेल्या डायनॅमिक प्राईसिंगमुळे (मागणीनुसार वाढणारे दर) प्रवाशांना ही तिकिटे चांगलीच महागात पडत आहेत. तत्काळ कोट्याच्या ३० टक्क्यांहून अधिकचे दर लागू होतात, शिवाय ज्या प्रमाणात सीट कमी होतात, त्याप्रमाणे तिकिटाचे दर वाढत जातात. .परिणामी प्रवाशांना रेल्वे प्रवास महागात पडतो. सर्वसाधारण तत्काळ कोट्यातील तिकिटे नोंदणी सुरू होताच काही मिनिटांतच संपतात. त्यामुळे नाइलाजाने अनेक प्रवाशांना कन्फर्म तिकिटासाठी प्रीमियम तत्काळचा आधार घ्यावा लागत आहे..Pune: पुणेकरांसाठी मोठा दिलासा! अवघ्या २४ तासांत धरणांत ७०४ एमसीएफटी पाण्याची भर; १८ दिवसांची तहान भागणार.मात्र, या सुविधेमुळे प्रवाशांच्या खिशावर मोठा ताण पडत आहे. विमानासारखे वाढणारे तिकीटदर प्रीमियम तत्काळ कोट्यामध्ये विमानांच्या तिकिटांप्रमाणे डायनॅमिक प्राईसिंग प्रणाली वापरली जाते. अनेकदा मागणी जास्त असल्यास हे तिकीट मूळ भाड्याच्या दोन ते तीनपट अधिक महाग होते. त्यामुळे तातडीच्या प्रवासात कन्फर्म तिकीट मिळवण्यासाठी प्रवाशांना नेहमीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत..२२१८५/२२१८६ अहिंसा सुपरफास्ट एक्स्प्रेस (पुणे-अहमदाबाद) २२१३१/२२१३२ ज्ञानगंगा सुपरफास्ट एक्स्प्रेस (पुणे-बनारस) २२१५१/२२१५२ पुणे-काझीपेठ साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्स्प्रेस ११४२७/११४२८ पुणे-जसिडीह साप्ताहिक एक्स्प्रेस ११०९७/११०९८ पूर्णा एक्स्प्रेस ११०८७/११०८८ पुणे-वेरावळ एक्स्प्रेस ११०८९/११०९० पुणे-भगत की कोठी एक्स्प्रेस १२१२९/१२१३० आझाद हिंद एक्स्प्रेस १२११३/१२११४ नागपूर-पुणे गरीब रथ एक्स्प्रेस १२१३५/१२१३६ नागपूर-पुणे सुपरफास्ट एक्स्प्रेस ११४०३/११४०४ नागपूर-कोल्हापूर एक्स्प्रेस ११०४९/११०५० कोल्हापूर-अहमदाबाद एक्स्प्रेस.IND vs ENG: 'त्या एका षटकाने सामना फिरला'; पराभवानंतर श्रेयस अय्यरचं मोठं वक्तव्य, रवी बिश्नोईबाबत काय म्हणाला?.या १२ गाड्यांमध्ये महागडा कोटाअनेकदा आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना तातडीने प्रवास करणे गरजेचे असते, मात्र सामान्य तत्काळ तिकिटे लगेच संपतात आणि प्रवाशांची गैरसोय होते. यावर उपाय म्हणून आणि ऐनवेळी कन्फर्म तिकीट मिळावे, यासाठी रेल्वेने या १२ महत्त्वाच्या गाड्यांमध्ये प्रीमियम तत्काळ सुविधा सुरू केली आहे. - हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.