Vidhan Sabha 2019 : विधानसभेसाठी मनसेच्या इच्छुकांची तयारी सुरू 

पुणे - विधानसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शहरातील इच्छुक उमेदवारांनी आपापल्या मतदारसंघात तयारी सुरू केली. मुंबईतील वांद्रे येथे इच्छुकांसह कार्यकर्त्यांची बैठक सोमवारी (ता. ३०) होणार आहे. त्यानंतर दोन-तीन दिवसांत उमेदवारांची यादी जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे उमेदवार उतरणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. शहरातील आठही विधानसभा मतदारसंघांत उमेदवार उभे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी मतदारसंघात मोर्चेबांधणीला सुरवात केली. मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे म्हणाले, ‘‘शहरात विविध भागांत बैठका आणि मेळाव्यांचे आयोजन केले जात आहे. नागरिकांच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांच्या अडचणी सोडविण्यावर भर देण्यात येत आहे.’’

