Pune Palakhi Sohala: ज्ञानेश्वर-तुकाराम पालख्यांच्या पुण्यातील मुक्कामाची जय्यत तयारी; वारकऱ्यांसाठी निवास, भोजन, स्वच्छतेची चोख व्यवस्था

पुणे : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यांचे गुरुवारी (ता. ९) पुण्यात आगमन होणार आहे. या पालखी सोहळ्यांच्या मुक्कामासाठी भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिर आणि नाना पेठेतील निवडुंग्या विठ्ठल मंदिर सज्ज झाली असून, मंडप उभारणी, सजावट, विद्युत रोषणाईसह वारकऱ्यांच्या निवास, भोजन आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था पूर्ण करण्यात आली आहे..परंपरेप्रमाणे संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीचा मुक्काम भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिरात; तर संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीचा मुक्काम नाना पेठेतील निवडुंग्या विठ्ठल मंदिरात होणार आहे. यंदा मुसळधार पाऊस आणि इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळे आळंदी व देहू देवस्थानांनी वारकऱ्यांना तेथे येणे टाळावे, असे आवाहन केले होते. परिणामी बहुतांश वारकरी पुण्यातूनच या सोहळ्यात सहभागी होणार असल्याने मंगळवारपासूनच अनेक वारकरी पुण्यात आले आहेत. त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून दोन्ही मंदिर प्रशासनांनी निवास, भोजन आणि स्वच्छतागृहांची चोख व्यवस्था केली आहे..पालखी विठोबा मंदिराचे पालखी सोहळा सेवेकरी अनिल ठोंबरे म्हणाले, ‘‘मंडप उभारणीचे काम पूर्ण झाले असून सजावट, विद्युत रोषणाईचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. मंदिरालगतच्या ताब्यात घेतलेल्या जागेवरील कामही मंगळवारी पूर्ण झाले. ही जागा मिळाल्याने यंदा प्रथमच सहा हजार चौरस फुटाची जागा आपल्याकडे उपलब्ध असेल. तसेच, रस्ताही रुंद झाल्याने दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना विनाअडथळा दर्शन घेता येणार आहे.’’.निवडुंग्या विठ्ठल मंदिराचे पालखी सोहळा व्यवस्थापक रवींद्र पाध्ये म्हणाले, ‘‘पावसामुळे अनेक वारकरी आळंदी व देहूला न जाता पुण्यातच मुक्कामी येत आहेत. त्यामुळे आम्ही मंगळवारपासूनच त्यांच्यासाठी राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. दरवर्षीप्रमाणे पालखी मुक्कामासाठी तयारी पूर्ण झाली असून पावसाचा वारकऱ्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.’’.संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीचे मंगळवारी देहूतून प्रस्थान झाले असून संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीचे बुधवारी (ता. ८) आळंदीतून प्रस्थान होणार आहे. दोन्ही पालखी सोहळे गुरुवारी (ता. ९) पुण्यात एकत्र येतील. शुक्रवारी (ता. १०) पुण्यात मुक्काम करून शनिवारी (ता. ११) दोन्ही पालखी सोहळे पंढरपूरकडे मार्गस्थ होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.