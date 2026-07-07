पुणे

Pune Palakhi Sohala: ज्ञानेश्वर-तुकाराम पालख्यांच्या पुण्यातील मुक्कामाची जय्यत तयारी; वारकऱ्यांसाठी निवास, भोजन, स्वच्छतेची चोख व्यवस्था

ज्ञानेश्वर व तुकाराम महाराजांच्या पालख्या पुण्यात आगमनाच्या तयारीत; भवानी पेठ व नाना पेठेतील मंदिरांत वारकऱ्यांसाठी निवास, भोजन व स्वच्छतागृहांची चोख व्यवस्था
Accommodation, food, sanitation and rain-related arrangements have been strengthened to facilitate thousands of Warkaris.

Accommodation, food, sanitation and rain-related arrangements have been strengthened to facilitate thousands of Warkaris.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्‍वर महाराज आणि जगद्‍गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यांचे गुरुवारी (ता. ९) पुण्यात आगमन होणार आहे. या पालखी सोहळ्यांच्या मुक्कामासाठी भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिर आणि नाना पेठेतील निवडुंग्या विठ्ठल मंदिर सज्ज झाली असून, मंडप उभारणी, सजावट, विद्युत रोषणाईसह वारकऱ्यांच्या निवास, भोजन आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था पूर्ण करण्यात आली आहे.

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