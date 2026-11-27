बारामती - राज्यात यंदा दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बारामती तालुक्यातील प्रशासनाने आतापासूनच सज्ज राहावे. संभाव्य पाणीटंचाईचा विचार करून मे-जून २०२७ पर्यंतचा टंचाई आराखडा तातडीने तयार करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले..बारामती तालुक्यातील नागरिकांच्या समस्या आणि तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत विविध विभागांना आवश्यक सूचना करण्यात आल्या..पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार टँकरची व्यवस्था करावी. नागरिकांना पाणी, रस्ते, वीज यांसह सर्व मूलभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्व शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे. नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देतानाच शासनाच्या विविध योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवाव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..पाणंद रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करामुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत बारामती तालुक्यात निश्चित करण्यात आलेल्या आणि प्रस्तावित असलेल्या रस्त्यांच्या कामांचाही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या कामांसाठी आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता तातडीने मिळवून घ्याव्यात. सर्व पाणंद रस्त्यांची कामे निश्चित कालमर्यादेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करावीत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या..दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना पाणीटंचाईसह अन्य कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी प्रशासनाने अधिक सतर्क राहून लोकाभिमुख पद्धतीने काम करावे. संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.