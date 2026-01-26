पुणे

Presidents Medal : गावडे, शिळीमकर, सावंत यांना राष्ट्रपती पदक

पिंपरी चिंचवड पोलिस दलातील दोन अधिकाऱ्यांना दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती पदक जाहीर झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पोलिस दलातील उल्लेखनीय सेवेबद्दल प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला लाच लुचपत प्रतिबंधक पुणे विभागाचे पोलिस उपअधिक्षक दयानंद गावडे, पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अविनाश शंकरराव शिळीमकर, राज्य राखीव दलातील लेखनिक सहायक पोलिस उपनिरीक्षक प्रदीप साहेबराव सावंत यांना राष्ट्रपतींचे पोलिस पदक जाहीर झाले.

