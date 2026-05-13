Waste Management Project : कचरा प्रकल्पातून आर्थिक नुकसान टाळा; विरोधीपक्ष नेत्यंची आयुक्तांकडे मागणी

पुणे शहरात दररोज तब्बल २३०० ते २४०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असताना, त्याच्या शास्त्रीय प्रक्रियेसाठी विकेंद्रित प्रकल्पांची गरज आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - उरूळी देवाची येथे २०० टन सुक्या कचऱ्याचा आणि ३०० टन ओल्या कचऱ्याचा असे दोन प्रकल्पाची संयुक्त निविदा काढून एकाच ठेकेदाराला ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. पण हा प्रकल्प ठरावीक ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी आहे, त्यातून पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे संयुक्त निविदा न काढता स्वतंत्र निविदा काढली जावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.

