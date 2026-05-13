Waste Management Project : कचरा प्रकल्पातून आर्थिक नुकसान टाळा; विरोधीपक्ष नेत्यंची आयुक्तांकडे मागणी

पुणे - उरूळी देवाची येथे २०० टन सुक्या कचऱ्याचा आणि ३०० टन ओल्या कचऱ्याचा असे दोन प्रकल्पाची संयुक्त निविदा काढून एकाच ठेकेदाराला ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. पण हा प्रकल्प ठरावीक ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी आहे, त्यातून पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे संयुक्त निविदा न काढता स्वतंत्र निविदा काढली जावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. .शहरात दररोज तब्बल २३०० ते २४०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असताना, त्याच्या शास्त्रीय प्रक्रियेसाठी विकेंद्रित प्रकल्पांची गरज आहे. उरुळी देवाची येथे प्रस्तावित ५०० टन प्रकल्पात ३०० टन ओला आणि २०० टन सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र निविदा काढणे आवश्यक असताना, महापालिका एकत्रित निविदा काढण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप निकम यांनी केला..यापूर्वी 'हंजर' कंपनीला दिलेला १ हजार टन कचरा प्रक्रियेचा ठेका फसल्याने शहरावर ओपन डम्पिंगची वेळ आली होती. त्याच चुकीची पुनरावृत्ती पुन्हा होऊ नये, यासाठी कोणत्याही एका ठेकेदाराकडे ५०० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेचे काम देऊ नये. ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ पूर्णपणे वेगळे असते. त्यामुळे स्वतंत्र निविदा काढल्यास तज्ज्ञ संस्थांना संधी मिळेल आणि प्रक्रिया अधिक परिणामकारक होईल," असेही निकम यांनी आयुक्तांना सांगितले आहे..'५०० टन कचरा प्रकल्पाच्या निविदेच्या अटी शर्ती काय आहेत हे पाहिले जाईल. त्यात महापालिकेचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल.'- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.