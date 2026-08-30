पुणे

मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी जनजागृती हवी

मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी जनजागृती हवी
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मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी जनजागृती हवी
न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे : नान्नज येथे कार्यशाळा

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ३० : मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षाच्या घटना टाळण्यासाठी नागरिकांमध्ये कायदेविषयक जनजागृती निर्माण करण्याबरोबरच वन्यजीवांचे संरक्षण, तसेच संघर्षग्रस्त नागरिकांसाठी शासनाच्या उपलब्ध योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) येथे मानव व वन्यजीव संघर्षाबाबत जनजागृती कार्यशाळा झाली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्याची व उपलब्ध विधी सेवांबाबत युवा विधिज्ञ चैतन्य केंगार यांनी माहिती दिली. वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संघर्षाबाबत वन विभागाची भूमिका व विविध उपाययोजनांची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहितकुमार गांगर्डे यांनी दिली.
न्यायाधीश देशपांडे यांनी वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण, नागरिकांनी घ्यावयाची दक्षता, वन्यजीवांशी संघर्ष झाल्यास उपलब्ध कायदेशीर मदत तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया याबाबत मार्गदर्शन केले. नागरिकांनी वन्यजीवांशी संबंधित समस्या, कायदेशीर तरतुदी आणि उपलब्ध मदतीबाबत विविध प्रश्न विचारले. नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. कार्यक्रमास स्थानिक नागरिक व लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

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