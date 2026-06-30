Pune Crime Cases : पुण्यात यापूर्वी झालेल्या फाशीच्या शिक्षा व त्यांचा घटनाक्रम

1) जोशी-अभ्यंकर हत्याजानेवारी १९७६ : देशात गाजलेल्या जोशी-अभ्यंकर हत्याकांडात राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप आणि मुनव्वर शाह या चौघांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळल्यानंतर २७ नोव्हेंबर १९८३ रोजी या चौघांनाही पुण्यातील येरवडा कारागृहात फाशी..2) जनरल अरुणकुमार वैद्य हत्याऑगस्ट १९८६ : जनरल अरुणकुमार वैद्य यांच्या हत्येप्रकरणी ‘खलिस्तान कमांडो फोर्स’चे अतिरेकी हरजिंदर सिंग जिंदा आणि सुखदेव सिंग सुखा हे मुख्य आरोपी होते. विशेष न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी कायम ठेवल्यानंतर येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात फाशी..3) पाटील कुटुंबाची हत्यामे १९९७ : कल्याणीनगर परिसरात राहणारे रमेश पाटील, त्यांची पत्नी विजया पाटील आणि दोन मुले यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. आरोपी भागवत काळे याने पाटील यांच्या घरात घुसून लोखंडी रॉड आणि इतर वस्तूंनी हल्ला करून चौघांची हत्या केली. काळेला सत्र न्यायालयाने २०२१ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली. डिसेंबर २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पुराव्यांअभावी त्याची निर्दोष मुक्तता केली. यापूर्वी सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली..4) ज्योतिकुमारी चौधरी अत्याचार व खून१ नोव्हेंबर २००७ : ज्योतिकुमारी चौधरी या २२ वर्षीय बीपीओ कर्मचारी होत्या. त्या पुण्यातील हिंजवडी परिसरातील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करत होत्या. १ नोव्हेंबर २००७ ला रात्री कंपनीच्या कॅबने कामावर जात असताना चालकाने मार्ग बदलला आणि आपल्या साथीदारासह त्यांचे अपहरण केले. आरोपींनी त्यांच्यावर बलात्कार करून गळा आवळून खून केला. या गुन्ह्यात पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाटे यांना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली..5) नयना पुजारी सामूहिक बलात्कार व खून७ ऑक्टोबर २००९ : संगणक अभियंता नयना पुजारी या खराडी येथील कार्यालयातून घरी जाण्यासाठी कंपनीच्या वाहनाची वाट पाहत असताना त्यांचे अपहरण करण्यात आले. आरोपींनी कारमध्ये बसवून त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करत खून केला. त्यानंतर मृतदेह खेड तालुक्यातील जरेवाडी परिसरातील जंगलात फेकून देण्यात आला. न्यायालयाने योगेश राऊत, महेश ठाकूर आणि विश्वास कदम यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठी सध्या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे..6) जर्मन बेकरी बाँबस्फोट१३ फेब्रुवारी २०१० : कोरेगाव पार्कमधील जर्मन बेकरीत झालेल्या बाँबस्फोटात १७ जणांचा मृत्यू झाला, तर ६० हून अधिक जण जखमी झाले. परदेशी नागरिकांसह अनेक पर्यटक या स्फोटात बाधित झाले होते. या गुन्ह्यात मिर्झा हिमायत इनायत बेग, यासीन भटकळ, रियाझ भटकळ आणि इक्बाल भटकळ यांची नावे पुढे आली होती. त्यात सत्र न्यायालयाने २०१३ मध्ये मिर्झा हिमायत बेग याला दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली..7) संतोष माने प्रकरण२५ जानेवारी २०१२ : सकाळी संतोष माने यांनी स्वारगेट डेपोतून एसटी बस विनापरवानगी पळवून नेली. त्यानंतर भरधाव आणि बेदरकारपणे बस चालवत अनेक वाहनांना व पादचाऱ्यांना चिरडले. या घटनेत ९ जणांचा मृत्यू झाला, तर ३७ जण गंभीर जखमी झाले. माने याने जाणीवपूर्वक आणि पूर्वनियोजित कट म्हणून हे कृत्य केले आहे, असे स्पष्ट करत सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत त्यांची फाशीची शिक्षा कायम केली. सर्वोच्च न्यायालयाने संतोष माने यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..8) वेल्ह्यातील अल्पवयीन मुलगी अत्याचार व खूनफेब्रुवारी २०२१ : पानशेत धरणाजवळील कुरण खुर्द येथील आदिवासी कातकरी समाजाच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या संजय बबन काटकर (वय ३८, रा. कादवे, ता. वेल्हे) याला न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ही घटना घडली होती. चिमुकलीला जलदगती न्यायालयाच्या निकालाने वर्षभरात न्याय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.