पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी; भाज्यांचे दर अखेर घटले

मार्केट यार्ड (पुणे) : सात दिवसानंतर मार्केट यार्ड सुरू झाले. त्यामुळे भाव वाढ झालेल्या फळभाज्या आणि पालेभाज्यांचे भाव कमी झाले. आठवडाभराच्या लॉकडाऊनमुळे शहरात फळभाज्या आणि पालेभाज्यांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे किलोच्या दरात 20 ते 40 रूपयाने तर पालेभाज्यांच्या गड्डीच्या दरात 10 ते 20 रूपयाने वाढ झाली होती. परंतु मंगळवारपासून बाजार सुरू झाल्याने भाज्यांचे वाढलेले दरही घटले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. पुणे : कोरोना काळात आरोग्य विभागाचे कार्यालयच बंद; कारण... मंगळवारी भाजीपाला विभागात 411 गाड्यांतून 6 हजार 435 क्विंटल मालाची आवक झाली. फळ विभागात 141 गाड्यांतून 2 हजार 492 क्विंटल, कांदा-बटाटा विभागात 125 गाड्यांतून 9 हजार 25 क्विंटल मालाची आवक झाली. इतर वेळी भाजीपाला, कांदा-बटाटा आणि फळ विभागात 700 गाड्यांची आवक होते. मंगळवारीही 600 ते 700 गाड्यांची आवक झाली. मागणीच्या तुलनेत आवक समाधानकारक झाल्याने भाव टिकून होते. तसेच शहरात यामुळे मुबलक भाजीपाला उपलब्ध झाला असल्याचे बाजार समितीचे प्रशासक बी. जे. देशमुख यांनी सांगितले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा जिल्हा प्रशासनाच्या कडक लॉकडाऊनमुळे मार्केटयार्डातील मुख्य बाजारासह मांजरी, उत्तमनगर, खडकी आणि मोशी येथील उपबाजारही बंद होता. त्यामुळे आठवडाभर शेतकर्‍यांनाही शहरात शेतीमाल घेवून येता आला नाही. पाच दिवसानंतर रविवारपासून सकाळी 8 ते दुपारी 12 या वेळेत विक्रीला प्रशासनाने मुभा दिली आहे. मात्र मुख्य बाजार सुरू झाला नसल्याने शहर आणि उपनगरात भाज्यांचा तुटवडा जाणवत होता. त्यामुळे दरातही लक्षणीय वाढ झाली होती. आता बाजार सुरू झाला असल्याने भाज्या उपलब्ध होत आहेत. मागणीही काही अंशी घटली आहे. त्यामुळे दरातही घट झाली असल्याची माहिती किरकोळ भाजी विक्रेते प्रकाश ढमढेरे यांनी दिली. किरकोळ बाजारातील भाज्यांचे किलोचे दर

भाजी - लॉकडाऊनमधील दर - मंगळवारचे दर

बटाटे - 50 रूपये 40 रूपये

कांदा - 40 रूपये 30 रूपये

शेवगा - 120 रूपये 70 रूपये

मटार - 150 रूपये 100 रूपये

दोडका - 100 रूपये 70 रूपये

भेंडी - 100 रूपये 80 रूपये

गवार - 100 रूपये 80 रूपये

फ्लॉवर - 80 रूपये 50 रूपये

कोबी - 80 रूपये 50 रूपये

दूधी भोपळा - 80 रूपये 50 रूपये

पालेभाज्या लॉकडाऊनमधील दर मंगळवारचे दर

कोथिंबीर 40 रूपये 20 रूपये

शेपू 40 रूपये 20 रूपये

पालक 30 रूपये 20 रूपये

मेथी 40 रूपये 25 रूपये

कांदापात 40 रूपये 20 रूपये

