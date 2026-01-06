Tanishka Phalphale : इंदापूरच्या तनिष्काची ‘इस्रो’ संस्थेमध्ये निवड

इंदापूर - गलांडवाडी नंबर १ (ता. इंदापूर) येथील तनिष्का आत्माराम फलफले हिची भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) या देशाच्या प्रतिष्ठित संशोधन संस्थेत यू. आर. राव उपग्रह केंद्र बंगलोर येथे प्रशिक्षणार्थी म्हणून निवड झाली आहे. या निवडीबद्दल तिचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे..तनिष्का ही इंदापूर महाविद्यालयात भूगोल विभागात कार्यरत असणारे डॉ. आत्माराम फलफले यांची कन्या आहे. आता तनिष्का इस्रोच्या नियोजित भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्र निर्मितीच्या प्रकल्प कार्यात मार्गदर्शक असलेल्या शंकर ए. यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार आहे..तनिष्का ही पुणे येथील एम. आय. टी., ए. टी. डी. विद्यापीठात एरोस्पेस अभियांत्रिकीच्या शेवटच्या सत्रात शिक्षण घेत आहे. उत्तरप्रदेश मधील कुशीनगर येथे २६ ते ३० ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान पार पडलेल्या ग्रँड फिनाले ऑफ इन स्पेस कॅनसॅट इंडिया स्पर्धेत तिने उल्लेखनीय काम केले आहे..तिने या अगोदर बंगलोर येथील वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय अंतराळ प्रयोगशाळेत परिषदेच्या मुख्य शास्त्रज्ञ अरिवोली दुराई यांच्या मार्गदर्शनाखाली एरोडायनामिक मॉडेलिंगमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. तनिष्काच्या या यशाबद्दल इंदापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी तिचे व तिच्या पालकांचे अभिनंदन केले..तसेच, इंदापूर कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य. डॉ जीवन सरवदे, उपप्राचार्य दत्तात्रेय गोळे, डॉ. शिवाजी वीर, डॉ. भरत भुजबळ, डॉ. सदाशिव उंबरदंड यांनीही तनिष्काचे अभिनंदन केले..शिक्षणकाळात तिने विज्ञान व संशोधन क्षेत्रात विशेष प्रावीण्य मिळवले असून, प्रकल्प व स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. तिच्या गुणवत्तेची दखल घेत इस्रोसारख्या संस्थेत तिची निवड होणे ही अभिमानास्पद बाब आहे.तनिष्काच्या यशामागे पालक, मार्गदर्शक प्राध्यापक व शिक्षकांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.