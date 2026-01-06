पुणे

Atharv Gawade : पूर गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! अथर्व गावडे हवाई दलातील फ्लाइंग ऑफिसर पदावर

पूर येथील सुपुत्र अथर्व गावडे यांची एफ-कॅट परीक्षेद्वारे भारतीय वायुदलात ३०वे स्थान मिळवून पहिल्याच प्रयत्नात फ्लाइंग ऑफिसर या पदावर झाली निवड.
सकाळ वृत्तसेवा
दावडी - पूर (ता. खेड) येथील सुपुत्र अथर्व गावडे यांची एफ-कॅट परीक्षेद्वारे भारतीय वायुदलात ३० वे स्थान मिळवून पहिल्याच प्रयत्नात फ्लाइंग ऑफिसर या पदावर निवड झाली आहे. या उल्लेखनीय यशामुळे खेड तालुका आणि पूर गावच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

