अपघातग्रस्ताच्या वारसास दोन लाखांचा विमा लाभ
SGW26B09230
मांजरी (ता. सांगोला) : येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शाखेत प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्ताच्या वारसास दोन लाख रुपयांच्या विम्याचा लाभ देताना शाखाधिकारी मकरंद पतकी व इतर.
अपघातग्रस्ताच्या वारसाला
दोन लाखांच्या विम्याचा लाभ
..........
सांगोला, ता. ३१ : महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, शाखा मांजरी यांच्यावतीने प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्ताच्या वारसास दोन लाख रुपयांचा विमा लाभ देण्यात आला.
मांजरी येथील कै. सुलोचना किरण सूर्यगण यांनी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत वार्षिक अवघे २० रुपये भरून अपघात विमा घेतला होता. ५ जून २०२५ रोजी गावडे पेट्रोल पंपासमोर झालेल्या दुर्दैवी अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, शाखा मांजरी यांनी संबंधित योजनेअंतर्गत आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे पूर्ण करून विमा दावा प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली.
त्यानुसार कै. सुलोचना सूर्यगण यांचे वारसदार किरण सुभाष सूर्यगण यांच्या खात्यावर प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी २ लाखांची रक्कम जमा करण्यात आली.
याप्रसंगी शाखाधिकारी मकरंद पतकी, सहव्यवस्थापक गणेश उन्हाळकर व रोखपाल शिवशंकर स्वामी उपस्थित होते. यावेळी शाखाधिकारी मकरंद पतकी यांनी नागरिकांनी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना तसेच प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.
