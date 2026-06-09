पुणे

Education News: शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे यांची १०८ वी जयंती समाजभूषण गणपतराव काळभोर महाविद्यालयात उत्साहात साजरी

शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे यांच्या १०८ व्या जयंतीनिमित्त ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या ज्ञानप्रसाराच्या कार्याचे स्मरण, आदरपूर्ण वातावरणात कार्यक्रम
Centenary Tribute: Celebrating the 108th Birth Anniversary of Shikshanmaharshi Bapuji Salunkhe

Centenary Tribute: Celebrating the 108th Birth Anniversary of Shikshanmaharshi Bapuji Salunkhe

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​लोणी काळभोर : श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर चे संस्थापक, शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे यांची १०८ वी जयंती समाजभूषण गणपतराव काळभोर महाविद्यालयात अत्यंत उत्साहात आणि आदरापूर्ण वातावरणात साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रमात शिक्षणमहर्षी डॉ.बापूजींच्या प्रतिमेचे प्राचार्य पळडॉ. शिवाजी गायकवाड यांच्या हस्ते पूजन करून त्यांना अभिवादन करण्यात आले.

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