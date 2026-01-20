पुणे

Ajit Pawar : पुण्याच्या विकासाला प्राधान्य द्या; नवनिर्वाचित नगरसेवकांना अजित पवार यांचा सल्ला

महापालिका निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी प्रचाराची धुरा हाती घेत शहरामध्ये भाजप विरुद्ध प्रचाराचा धुरळा उडवून दिला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - नगरसेवक म्हणून काम करताना महापालिकेची प्रक्रिया, कायदे समजून घ्या. शहराच्या विकासासाठी चांगले काम करा, लोकाभिमुख कामांना प्राधान्य द्या, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी पक्षाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना मार्गदर्शन केले. या वेळी पक्षाच्या गटनेता निवडीबाबतही चर्चा झाली. त्या वेळी गटनेता निवडीचे अधिकार पक्षाच्या नेत्यांकडून पवार यांना देण्यात आले.

