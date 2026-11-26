कोंढवा - बोपदेव घाट परिसरातील दुर्दैवी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गांभीर्याने समोर आला असून केजे शिक्षण संस्थेने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. रस्ता रुंदीकरण, कायमस्वरूपी पोलीस व वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती, शटलबस सेवेत वाढ, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे, विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांशी समन्वय अशा बहुआयामी उपाययोजनांवर संस्थेने भर दिला आहे..बोपदेवघाट परिसरात घडलेल्या या दुर्घटनेने संपूर्ण परिसराला हादरवून सोडले असून केजे शिक्षण संस्थेच्या संकुलात शोकाकुल वातावरण आहे. मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात संस्थेचे संस्थापक कल्याण जाधव यांच्यासह व्यवस्थापकीय संचालिका हर्षदा जाधव, विभावरी जाधव, खजिनदार विनोद जाधव, कार्यकारी संचालक समीर कल्ला, जयवंत संकपाळ, अजय फुलंबरकर, हेमंत देशमुख, सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य, विभागप्रमुख, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी सहभागी होत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली..या कठीणप्रसंगी कुटुंबीयांना संस्थेच्या वतीने निरंतर सहकार्य करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. रस्ता रुंदीकरण आणि कायमस्वरूपी वाहतूक नियंत्रणाची गरज अधोरेखित करत कल्याण जाधव यांनी संकुलाबाहेरील रस्त्याची सद्यस्थिती पाहता रस्ता रुंदीकरणाची गरज अत्यंत महत्त्वाची आहे. हा रस्ता प्रामुख्याने सुमारे ७.५ मीटर रुंदीचा असून, भविष्यातील वाहतूक आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तो किमान ६० मीटर रुंदीचा असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले..रस्त्यावर पुरेसे दिशादर्शक, वाहतूक सूचना व वेगमर्यादेचे फलक नसणे, तीव्र उतारामुळे वाहनांचा वेग नैसर्गिकरीत्या वाढणे आणि वाहनचालकांकडून अनेकदा निष्काळजीपणे वाहन चालविणे, मोबाईल फोनचा वापर करणे अथवा फोनवर बोलत वाहन चालविणे या बाबी विद्यार्थ्यांसह स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी चिंताजनक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.या मार्गावर प्रत्येक सेकंदाला दोन ते तीन वाहने जात असल्याने वाहतूक नियंत्रण आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. रस्ता ओलांडताना, बस थांब्यावर थांबताना, तीव्र उताराच्या परिसरात तसेच वाहतुकीच्या संवेदनशील ठिकाणी निष्काळजीपणा टाळणे, मोबाईलचा वापर टाळणे आणि वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे याबाबत संस्थेमार्फत सातत्याने समुपदेशन व जनजागृती केली जात असल्याचेही जाधव यांनी सांगितले..विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी संकुलातून येवलेवाडी व परिसरातील आवश्यक ठिकाणांपर्यंत शटल बस सेवेत वाढ करण्यात आली असून, अधिक बस उपलब्ध करून वाहतूक सुविधा सक्षम करण्यात आली आहे. याच अनुषंगाने पीएमपीएमएल प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ), वाहतूक पोलीस आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी महाविद्यालयाने चर्चा करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजनांचा पाठपुरावा केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.