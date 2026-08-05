Prithviraj Chavan: 'टिप्पणी टाळली असती तर बरे झाले असते'; सुनेत्रा पवार वादावर पृथ्वीराज चव्हाण स्पष्टच बोलले, वादाशी माझा संबंध नाही..

पुणे: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत काँग्रेसच्या सोशल मीडिया हँडलवरून केलेली टिप्पणी टाळता आली असती तर बरे झाले असते. या वादाशी आपला कोणताही संबंध नाही, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.चव्हाण यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, महिला राजकारणात सक्रिय काम करत असतील; तर त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. मात्र, मंत्र्यांनी उत्तर न दिल्याने जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. या परिस्थितीला मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री जबाबदार असून त्यांनीच उत्तर दिले पाहिजे. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गेल्या १२ वर्षांत पत्रकारांना उत्तरे न देण्याची परंपरा जोपासली आहे. इंदिरा गांधी यांच्याबाबतही भूतकाळात असा शब्दप्रयोग झाला होता. मात्र, त्यांनी कृतीने उत्तर दिले होते. पवार या घटनात्मक पदावर कार्यरत असून त्यांच्याबद्दल बोलताना पातळी सोडणे योग्य नाही. अर्थातच त्यांच्याकडूनही कृतीने उत्तर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.तसेच, या पोस्टशी माझा कोणताही संबंध नसताना माझ्याविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. कोणावरही आरोप करण्यापूर्वी कार्यकर्त्यांनी वस्तुस्थितीची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.