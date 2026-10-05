Pune News : उजनीतील खासगी मासेमारी ठेका प्रक्रिया रद्द; जलसंपदा विभागाच्या बैठकीत निर्णय

पुणे - उजनी धरणावरील खासगी मासेमारी ठेक्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ई-निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय सोमवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. खासगी ठेकेदारीमुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या उजनी धरण परिसरातील मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता स्थानिक मच्छिमार व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांनी व्यक्त केली होती. या ठेका प्रक्रियेला विरोध करत पुण्यात सिंचन भवनासमोर आंदोलन केले होते..उजनी धरण परिसरातील मच्छीमारांचा मासेमारी व्यवसाय हा त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. खासगी ठेकेदारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने इंदापूर तालुक्यातील मच्छीमार संघटना, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समिती आणि उजनी मच्छीमार बचाव अभियानाने ठेका प्रक्रियेला विरोध केला होता..खासगी मासेमारी ठेका रद्द करण्याची मागणी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे करण्यात आली होती. या मागणीसाठी मच्छीमार संघटनांनी सिंचन भवन येथे आंदोलन केले होते. तसेच मंगळवारी (ता. ६) पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘थाळी बजाव’ आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता..जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत संबंधितांची बैठक झाली. या बैठकीत उजनी धरणावरील खासगी मासेमारी ठेका प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस दृकश्राव्य माध्यमातून हर्षवर्धन पाटील, आमदार अभिजित पाटील, आमदार समाधान आवताडे, माजी आमदार संजय शिंदे, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एस. डी. चोपडे, जलसंपदा विभागाचे पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता प्रवीण कोल्हे यांच्यासह संबंधित अधिकारी होते..प्रतिक्रियाउजनी धरणावर पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या हजारो मच्छीमार कुटुंबांचा मासेमारी व्यवसाय हा त्यांच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे. मच्छीमारांची मागणी आणि त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेऊन उजनी धरणावरील खासगी मासेमारी ठेका प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.- दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.