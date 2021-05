पुणे महापालिकेच्या आधीच खासगी रुग्णालयांना मिळणार लस?

पुणे : पुणे महापालिकेची (Pune Municipal Corporation) लस खरेदीची निविदा प्रक्रिया कधी पूर्ण होईल, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. पण पुण्यातील काही मोठ्या रुग्णालयांनी थेट लस उत्पादक कंपन्यांशी संपर्क करून लसीसाठी (Vaccination) नोंदणी केली आहे. पालिकेची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी खासगी रुग्णालयांत लस उपलब्ध होईल, असे पालिकेतील सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन कर्मचारी, १८ ते पुढील वयोगटासाठी लसीकरण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, लस कमी उपलब्ध होत असल्याने महापालिकेचे नियोजन बिघडले आहे. त्यामुळे महापालिकेने खासगी रुग्णालयांमधील ७२ केंद्रांना लस पुरविणे बंद करून टाकले आहे. (Private hospitals will already get the vaccine from Pune Municipal Corporation)

महापालिकेकडून लस मिळत नसल्याने खासगी रुग्णालयांनी थेट कंपन्यांकडून लस उपलब्ध होईल का यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. देशात सिरम कडून कोव्हीशील्ड, भारत बायोटेक या कंपनीकडून कोव्हॅक्सीन लसीचे उत्पादन होत आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच रशियाच्या स्पुटनिक लसीच्या वापरालाही परवानगी दिली आहे.

पुणे महापालिकेने लस खरेदी करण्यासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण ही तयारी अद्याप प्राथमिक स्तरावरच आहे. निविदा मागवून कंपन्यांकडून लस उपलब्ध होण्यास असून बराच कालावधी लागणार आहे.

असे असताना पुण्यातील काही मोठ्या खासगी रुग्णालयांनी लस उत्पादक कंपन्यांकडे मागणी नोंदविली आहे. पुढच्या एक दोन आठवड्यात या दवाखान्यांना लस उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे ज्यांची पैसे देऊन लस घेण्याची तयारी आहे, अशा नागरिकांना याचा लाभ घेता येईल, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.