आरोग्य केंद्रात रुग्णांच्या जीवाशी खेळ

माळशिरस, ता. १९ : माळशिरस (ता. पुरंदर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषध निर्माण अधिकाऱ्याऐवजी एका खासगी व्यक्तीद्वारे रुग्णांना औषधे दिली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हा परिषद सदस्य अजय इंगळे यांनी सोमवारी (ता. १८) रात्री तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसमवेत केलेल्या पाहणीत सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे हा प्रकार समोर आला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोग्य केंद्रात औषध निर्माण अधिकारी विजय भिलारे यांच्या अनुपस्थितीत, तसेच ते हजर असतानाही गावातील खासगी महिला रुग्णांना औषधे वाटत असल्याचे सीसीटीव्हीमध्ये स्पष्ट दिसले. या गंभीर प्रकारामुळे नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होत असल्याचा आरोप करत इंगळे यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याशी संपर्क साधून दोषींवर कडक कारवाईची मागणी केली.
यावेळी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विक्रम काळे, केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शुभंकर देशमुख, डॉ. प्रियांका साळुंखे आदी उपस्थित होते. औषध निर्माण अधिकारी भिलारे रजेवर असल्याने उपस्थित नव्हते, मात्र त्यांच्या गैरहजेरीत अनधिकृत व्यक्तीला औषध वाटपाची परवानगी कशी दिली, असा सवाल इंगळे यांनी उपस्थित केला. याबाबत दोन दिवसांत वरिष्ठ कार्यालयाला सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल, असे डॉ. विक्रम काळे यांनी सांगितले.
मी दोन वर्षांपूर्वी येथील आरोग्य केंद्रात रुजू झालो आहे. त्या अगोदरपासून संबंधित बाहेरील महिलाही या ठिकाणी काम करत होती. आरोग्य केंद्रात केस पेपर काढण्यासाठी माणसाची आवश्यकता होती. इथून पुढे औषध निर्माण अधिकारी सोडून इतरांकडून औषधे दिली जाणार नाहीत.
- शुभंकर देशमुख, वैद्यकीय अधिकारी
आरोग्य केंद्रात मंजूर शिपाई पदांपैकी एकही शिपाई नसल्याने गावातील जाणकारांच्या सहमतीने खासगी व्यक्ती केस पेपर काढण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात ठेवलेली आहे. ही व्यक्ती फक्त केस पेपर देण्याचे काम करते. काही वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य केंद्रात कमी वेळ येऊन आपली खासगी ओपीडी चालवतात. यासाठी येथील औषध नेण्याचा प्रयत्न केला जातो. तो मी होऊ देत नसल्यानेच माझ्यावर आरोप केले जात आहेत.
- विजय भिलारे, औषध निर्माण अधिकारी
प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होत असल्याबाबत आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठांनी योग्य ती दखल घेऊन सर्वच दोषींवर कारवाई करावी व योग्य त्या व्यक्तींची या ठिकाणी नियुक्ती करावी.
- अजय इंगळे, जिल्हा परिषद सदस्य
