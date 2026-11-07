Private School Teacher Recruitment Age Limit Removed : माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक भरतीतील वयोमर्यादेचे बंधन हटले; खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

पुणे : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी व्यवस्थापनांच्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादेचे बंधन लागू नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वयोमर्यादेच्या अटीमुळे भरती प्रक्रियेपासून दूर राहावे लागणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध करून क्षेत्रीय स्तरावरील संभ्रम दूर केला आहे..महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम ९ (४) (ब) नुसार खासगी व्यवस्थापनांच्या माध्यमिक (इयत्ता नववी ते दहावी) आणि उच्च माध्यमिक (इयत्ता अकरावी ते बारावी) शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. मात्र, यासंदर्भातील यापूर्वीच्या शासन निर्णयांमुळे भरती प्रक्रियेत वयोमर्यादा लागू आहे की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. याबाबत शासनाकडे विविध निवेदनेही प्राप्त झाली होती..हा संभ्रम दूर करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार ७ फेब्रुवारी २०१९, ७ मार्च २०१९ आणि ११ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयांमधील कमाल वयोमर्यादेसंबंधीच्या तरतुदी खासगी व्यवस्थापनांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील सरळसेवा नियुक्त्यांसाठी लागू होणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..अवर सचिव शरद माकणे यांनी यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामुळे खासगी शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा भरतीसाठी वयोमर्यादेची अट लागू नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, वयाची अट पार केलेल्या पात्र उमेदवारांनाही या भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.