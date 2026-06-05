पुणे

Toxic Liquor Case : विषारी दारू प्रकरणात तपासाची व्याप्ती वाढली; मुख्य आरोपीला २१५ लिटर मिथेनॉल पुरवले, आणखी एकाला अटक

फुगेवाडी आणि हडपसर परिसरातील विषारी हातभट्टी दारू प्रकरणात मृतांचा आकडा २० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, आठ जणांवर विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत.
Toxic Liquor

Toxic Liquor

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - भिवंडी येथील ‘रेक्स इंटरनॅशनल’ कंपनीच्या गोदामाची पुन्हा तपासणी करण्यात आली. अन्न व औषध प्रशासनाने सील केलेल्या गोदामातील ३९ ड्रममधील नमुने फॉरेन्सिक पथकाच्या मदतीने घेऊन विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात वडारवाडीतील आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

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