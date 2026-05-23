OBC Caste Census: ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी एल्गार : सोयंदेव गावातून मोहिमेला सुरुवात, प्रा. लक्ष्मण हाके यांचे संघटित होण्याचे आवाहन

सिंदखेड राजा : जातनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी समाजाने संघटित व्हावे असे आवाहन ओबीसी समाजाचे नेते प्रा.लक्ष्मण हाके यांनी केले आहे.ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना व्हावी या मागणीसाठी राज्यभर 100 सभांचा एल्गार पुकारण्यात आला असून या अभियानाची सुरुवात मराठवाड्याच्या सिमेलगत असलेल्या सिंदखेड राजा तालुक्यातील सोयंदेव या गांवापासून करण्यात आली आहे. .जातनिहाय जनगणना नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षण जवळपास संपुष्ट देण्याच्या स्थितीत असल्याचे प्रा.हाके यांनी सांगितले बोगस ओबीसी प्रमाण पत्राच्या आधारे अनेक जण मोठ्या पदापर्यंत पोहोचले तर खरा ओबीसी समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे.ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृह,शिष्यवृत्ती आणि विविध योजनांचा अभाव असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. जातनिहाय जनगणा झालीच पाहिजे आरक्षण टिकले पाहिजे आमचे प्रतिनिधित्व पाहिजे आम्हाला बदनाम केले जात आहे,त्यासाठी तुम्हा आम्ही एकत्र आलो पाहिजे,गांवगाड्यातील नागरिकांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक असल्यांचे यावेळी त्यांनी सांगितले. यावेळी ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे,युवा नेते विनोद वाघ,डॉ.सुनील कायंदे,सविता मुंढे,बटुळे बाबा यांच्यासह आदी मान्यवर उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे आयोजन दिपक कायंदे,प्रास्ताविक सिद्धेश्वर आंधळे यांनी केले..बटुळे बाबा यांनी सांगितले की,मनोज जरांगे यांनी समाजास समाजामध्ये तेढ निर्माण केला.सामान्य मराठा समाजासाठी मनोज जरांगे यांनी लढा उभा केला नसल्याची टीका बटुळे बाबा यांनी केली.प्रस्थापित व कारखानदार,राजकारण यांच्यासाठी मनोज जरांगे यांचा लढा असल्याचे त्यांनी सांगितले.नवनाथ वाघमारे म्हणाले की,देशात जर जातीय जनगणना झाली तर 100 पेक्षा जास्त ओबीसीचे आमदार महाराष्ट्रात होतील सध्या आपण जातिवादाचे उंबरठ्यावर असून तो उंबरठा ओलांडून आपल्या अस्तित्व सिद्ध करावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले,विनोद वाघ यांनी सांगितले की,कोणी आपल्या अस्तित्वाचा लढा उभा करत असेल तर त्याला आपण बळ देण्याचे काम केले पाहिजेत असे सांगितले.डॉ.सुनील कायंदे म्हणाले की,प्रा.लक्ष्मण हाके व नवनाथ वाघमारे संताजी व धनाजी जोडी असल्याचे डॉ.सुनील कायंदे यांनी सांगितले.यावेळी सविता मुंढे यांच्यासह विविध मान्यवरानी मनोगत व्यक्त केले.यावेळी सरपंच रुख्मिणी इलग,सरपंच बी.डी.खरात,रमेशराव खरात, सर्जेराव खरात,बाळाभाऊ खरात,राम जावळे, गजानन खरात,परीक्षित इलग,ज्ञानेश्वर कायंदे, राधाकृष्ण खरात, गणेश खरात,गणेश इलग,कैलास इलग दत्तू जावळे,राहुल खरात,अरुण खरात,विष्णू नागरे, देवानंद नागरे,प्रल्हाद खरात,उद्धवराव नागरे,बंडूभाऊ नागरे, संदिप खरात कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माऊली शिरसाठ यांनी केले.