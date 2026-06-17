पुणे

भविष्यवेध : बीबीए की बीसीए?

बारावीनंतर करिअरची दिशा ठरवताना व्यवस्थापनाकडे झुकणाऱ्यांसाठी बीबीए, तंत्रज्ञान व प्रोग्रॅमिंगमध्ये रस असणाऱ्यांसाठी बीसीए; आवड, क्षमता आणि ध्येय यांचा समतोल साधूनच निर्णय घ्यावा
Postgraduate Elevation Paths: Tracking MBA PGDM or MCA Master Degree Frameworks

Postgraduate Elevation Paths: Tracking MBA PGDM or MCA Master Degree Frameworks

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉर

बारावी झाल्यानंतर अनेक करिअर पर्याय उपलब्ध असतात. त्यामध्ये ‘बीबीए’ आणि ‘बीसीए’ या दोन पदव्या सध्या चर्चेत आहेत. प्रत्यक्षात या दोन्ही पदव्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांसंदर्भात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्याने आवड, क्षमता आणि ध्येय लक्षात घेऊन निवड करावी. अर्थात दोन्ही शिक्षण व्यवस्थेत उच्चशिक्षण अधिक श्रेयस्कर असते.

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