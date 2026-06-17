भविष्यवेध : बीबीए की बीसीए?

प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरबारावी झाल्यानंतर अनेक करिअर पर्याय उपलब्ध असतात. त्यामध्ये ‘बीबीए’ आणि ‘बीसीए’ या दोन पदव्या सध्या चर्चेत आहेत. प्रत्यक्षात या दोन्ही पदव्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांसंदर्भात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्याने आवड, क्षमता आणि ध्येय लक्षात घेऊन निवड करावी. अर्थात दोन्ही शिक्षण व्यवस्थेत उच्चशिक्षण अधिक श्रेयस्कर असते..बीबीए‘बीबीए’ ही व्यवस्थापन आणि व्यवसायाशी संबंधित पदवी आहे. या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना व्यवसाय कसा चालतो, संस्थेचे व्यवस्थापन, मार्केटिंग, आर्थिक नियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन कसे करावे याचे ज्ञान दिले जाते.‘बीबीए’मध्ये प्रामुख्याने प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट, मार्केटिंग मॅनेजमेंट, एचआर, फायनान्शियल मॅनेजमेंट, बिझनेस इकॉनॉमिक्स, अकाउंटिंग बिझनेस कम्युनिकेशन्स, उद्योजकता विकास, ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर हे विषय शिकवले जातात. या विषयांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण, निर्णयक्षमता, संघटन कौशल्ये आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन विकसित केला जातो. लोकांशी संवाद साधायला आवडतो, नेतृत्वगुण आहेत, व्यवसायात रस आहे किंवा भविष्यात स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याची इच्छा आहे, अशा विद्यार्थ्यांसाठी ‘बीबीए’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. बारावी विज्ञान, वाणिज्य किंवा कला शाखेतून उत्तीर्ण झालेल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांना ‘बीबीए’मध्ये प्रवेश घेता येतो..बीसीए‘बीसीए’ ही संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित पदवी आहे. डिजिटल युगात सॉफ्टवेअर, मोबाईल ॲप्स, वेबसाइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा ॲनालिटिक्स आणि सायबर सिक्युरिटी यांचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. यादृष्टीने ‘बीसीए’ हा उपयुक्त अभ्यासक्रम आहे.‘बीसीए’मध्ये प्रोग्रॅमिंग (सी, सी++, जावा, पायथन), डेटाबेस मॅनेजमेंट, वेब डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर, कॉम्प्युटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टिम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, सायबर सिक्युरिटी, क्लाउड कम्प्युटिंग, ‘एआय’ यासारखे विषय शिकवले जातात. या विषयांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तांत्रिक कौशल्ये, तार्किक विचारशक्ती आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित होते. संगणक, तंत्रज्ञान, कोडिंग, सॉफ्टवेअर आणि तांत्रिक क्षेत्रात करिअर घडवायचे आहे आणि इंजिनिअरिंग करायचे नाही त्यांनी ‘बीसीए’चा विचार करावा..पुढील संधी‘बीबीए’ पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी एमबीए, पीजीडीएम, एमकॉम यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ शकतो. त्यानंतर मार्केटिंग, ह्युमन रिसोर्स, फायनान्स आदी विभागांमध्ये मॅनेजर होऊ शकतो. बिझनेस ॲनालिस्ट, ऑपरेशन्स मॅनेजर, सेल्स मॅनेजर किंवा उद्योजक म्हणून करिअर घडवता येते.‘बीसीए’ पूर्ण केल्यानंतर एमसीए, एमएस्सी कॉम्प्युटर सायन्स यासारख्या क्षेत्रांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याच्या संधी उपलब्ध होतात. पुढे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, वेब डेव्हलपर, डेटा ॲनालिस्ट, सायबर सिक्युरिटी ॲनालिस्ट, सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटर, ॲप्लिकेशन डेव्हलपर यासारख्या पदांवर काम करता येते..कोणता पर्याय निवडावा?व्यवसाय, व्यवस्थापन, मार्केटिंग आणि नेतृत्व क्षेत्रामध्ये करिअर करायचे असल्यास ‘बीबीए’ हा योग्य पर्याय आहे. संगणक, तंत्रज्ञान, प्रोग्रॅमिंग आणि आयटी क्षेत्रामध्ये करिअर घडवायचे असल्यास ‘बीसीए’ हा योग्य पर्याय ठरेल.कोणत्याही अभ्यासक्रमाला कमी किंवा जास्त स्कोप नसतो. विद्यार्थ्याची आवड, क्षमता, मेहनत, सातत्य आणि योग्य मार्गदर्शन यांवरच त्याचे यश अवलंबून असते. त्यामुळे स्वतःची आवड आणि क्षमता ओळखूनच ‘बीबीए’ किंवा ‘बीसीए’ यापैकी योग्य पर्याय निवडावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.