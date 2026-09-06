कऱ्हाड प्राध्यापकास तीन लाखांची खंडणी मागणाऱ्या महिलांवर गुन्हा

प्राध्यापकाकडे खंडणीची मागणी;
कऱ्हाडला दोन महिलांवर गुन्हा
विनयभंगाच्या तक्रारीचा प्रयत्न करून चित्रीकरण व्हायरल करण्याची धमकी
कऱ्हाड, ता. ६ ः येथील एका प्राध्यापकाला विनयभंगाच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची अन् त्याचे चित्रीकरण व्हायरल करून बदनामीची धमकी देत त्याच्याकडे तीन लाखांची खंडणी मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी शहर पोलिसात दोन महिलांवर गुन्हा दाखल झाला. अश्विनी वेताळ व शबाना मुल्ला अशी गुन्हा दाखल झालेल्या महिलांची नावे आहेत. प्रा. अर्जुन भिंगारे (वय ५६, रा. श्री साई प्रसाद कॉलनी, बनवडी रोड, विद्यानगर) यांनी शहर पोलिसात फिर्याद दिली.
पोलिसांनी सांगितले, की प्रा. भिंगारे एका महाविद्यालयात आहेत. चार सप्टेंबरला दुपारी ते त्यांच्या कार्यालयात बसले होते. त्यावेळी तेथे दोन महिला मुलीच्या शैक्षणिक कागदपत्रांच्या कामासाठी आल्या होत्या. कार्यालयातील लिपिक बाहेर गेल्याने प्रा. भिंगारे क्लार्कच्या खुर्चीवर बसले होते. त्यावेळी चष्मा घातलेल्या महिलेने बोनाफाइड सर्टिफिकेटची मागणी केली. संबंधित क्लार्क बाहेर गेले आहेत. ते आल्यावर काम होईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर महिलांनी तुम्ही इथे कशाला बसला आहात, असे म्हणत अरेरावी केली. त्यानंतर त्या तेथून निघून गेल्या. त्या घटनेनंतर काल (शनिवार) शहर पोलिसांनी प्रा. भिंगारे यांना पोलिस ठाण्यात तक्रार आल्याचे सांगून बोलावले. प्रा. भिंगारे तेथे गेले. त्यावेळी महाविद्यालयात त्यांच्याशी हुज्जत घालणाऱ्या दोन्ही महिला तेथे होत्या. तेथे सामोपचाराने मार्ग काढण्यासाठी पोलिस ठाण्याबाहेर चर्चा सुरू असताना वेताळ व मुल्ला यांनी प्रा. भिंगारे यांच्याकडे तीन लाखांच्या खंडणीची मागणी केली. त्यांच्या त्रासाला व खंडणीच्या धमकीला कंटाळून प्रा. भिंगारे यांनी अखेर शहर पोलिसात दोघींविरुद्द फिर्याद दिली.
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