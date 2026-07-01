पुणे

Agriculture Day Celebration: घोडेगावात कृषी दिन उत्साहात साजरा; आधुनिक तंत्रज्ञान, सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांचा सन्मान

घोडेगावात कृषी दिनानिमित्त आधुनिक तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन व सेंद्रिय शेतीवर मार्गदर्शन; नाविन्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या शेतकरी व महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान
Agriculture Day celebrated at Ghodegao, Ambegaon with a focus on modern farming techniques and farmer recognition

Agriculture Day celebrated at Ghodegao, Ambegaon with a focus on modern farming techniques and farmer recognition

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव : शेतक-यांना नवीन तंत्रज्ञान याबरोबरच रोटरी क्लबसारख्या सामाजिक संस्थांचे सहकार्य मिळणे गरजेचे आहे. अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच पंचायत समिती मागे उभी राहील अशी ग्वाही पंचायत समितीचे सभापती कैलासबुवा काळे यांनी यावेळी दिली.

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