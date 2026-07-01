Agriculture Day Celebration: घोडेगावात कृषी दिन उत्साहात साजरा; आधुनिक तंत्रज्ञान, सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांचा सन्मान

घोडेगाव : शेतक-यांना नवीन तंत्रज्ञान याबरोबरच रोटरी क्लबसारख्या सामाजिक संस्थांचे सहकार्य मिळणे गरजेचे आहे. अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच पंचायत समिती मागे उभी राहील अशी ग्वाही पंचायत समितीचे सभापती कैलासबुवा काळे यांनी यावेळी दिली..घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील पंचायत समिती सभागृहात हरित क्रांतीचे जनक आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त कृषी दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. मान्यवरांच्या हस्ते वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आणि दीपप्रज्वलनाने झाली. पंचायत समिती आंबेगाव, रोटरी क्लब ऑफ मंचर आणि तालुका कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विदयमाने पंचायत समिती सभागृहात कृषी दिन मोठया उत्साहात साजरा करण्यात आला. उपसभापती ज्योती पारधी, जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा दरेकर, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज, सहायक गटविकास अधिकारी वैशाली इदे, तालुका कृषी अधिकारी सिध्देश ढवळे, पंचायत समिती कृषी अधिकारी मनोज कोल्हे , रोटरी क्लब ऑफ मंचरचे अध्यक्ष योगेश शिंदे , कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. जे के खोसे आणि परिसरातील शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते. बदलत्या हवामानात शेती कशी करावी, कमी पाण्यात जास्त उत्पन्न देणारी पिके, ठिबक सिंचनाचा वापर, भात पिके आणि सेंद्रिय शेतीचे महत्व यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली .तसेच शासनाच्या विविध कृषी योजनांची माहिती अधिका-यांनी शेतक-यांपर्यंत पोहोचवली..यावेळी आंबेगाव तालुक्यात शेती क्षेत्रात उल्लेखनीय आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोग करणा-या तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून भरघोस उत्पन्न घेणा-या शेतकरी आणि महिला शेतक-यांचा तालुका कृषी विभागाच्या वतीने विशेष सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. तसेच तालुका कृषी विभाग अधिकारी, कर्मचारी यांचाही प्रमाणपत्र देवून सन्मान करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य सुवर्ण दरेकर ,उपसभापती ज्योती पारधी यांची भाषणे झाली. सूत्रसंचालन, नियोजन व प्रस्तावना मनोज कोल्हे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.