Sinhgad Fraud News : शंभर कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाचे आमिष; जाधवर संस्थेची ८७.६१ लाखांची फसवणूक झाल्याची तक्रार; नऱ्हे पोलिसांकडून तपास सुरू

सिंहगड रस्ता - शिक्षणसंस्थेला शंभर कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून ८७ लाख ६१ हजार रुपये घेतल्याची तक्रार जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. सुधाकरराव जाधवर यांनी नऱ्हे पोलिस ठाण्यात केली आहे. या प्रकरणी अनुप दिवेकर, आनंद दिवेकर आणि पूर्ण नाव व पत्ता माहीत नसलेल्या देशमुख नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार डिसेंबर २०२३ ते जून २०२६ दरम्यान घडल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..जाधवर यांच्या जबाबानुसार, त्यांच्या संस्थेच्या अखत्यारीत ४० हून अधिक शाळा आणि महाविद्यालये आहेत. त्यांनी २०२० मध्ये तोट्यातील ‘प्रेरणा प्रतिष्ठान’ ही शिक्षणसंस्था विकत घेतली होती. संस्थेला बँकेकडून कर्ज मिळत नसल्याने ते खासगी कर्जदात्यांचा शोध घेत होते. त्यावेळी ओळखीच्या व्यक्तीने आरोपींची भेट घडवून दिली.आरोपींनी ‘शांताराम महाराज ट्रस्ट’च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील लोकांना मदत केली जाते आणि अनुप दिवेकर हे ट्रस्टचे अध्यक्ष असल्याचे सांगितल्याचा आरोप आहे. या ट्रस्टकडून एका महिन्यात शंभर कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. कर्जासाठी दहा टक्के रक्कम आधी द्यावी लागेल, असे सांगून आरोपींनी वेळोवेळी पैसे मागितले. फिर्यादींनी आर्थिक अडचण सांगितल्यानंतर, शक्य होईल तसे पैसे देण्यास सांगण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे..फिर्यादी, त्यांच्या पत्नी आणि संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी रोख, बँक हस्तांतरण आणि डिजिटल पेमेंटद्वारे विविध टप्प्यांत रक्कम दिल्याचे जबाबात नमूद आहे. एकूण ८७ लाख ६१ हजार रुपये आरोपींच्या वैयक्तिक खात्यांवर तसेच ‘आदेश एंटरप्रायझेस’च्या खात्यावर जमा करण्यात आल्याचे फिर्यादीचे म्हणणे आहे. कर्जाची रक्कम संस्थेच्या अध्यक्ष आणि सचिवांना देण्याचे आश्वासन देत त्यांच्यासोबत बैठका घेतल्याचाही उल्लेख तक्रारीत आहे..कर्ज मंजूर झाल्याचे सांगणारी पत्रे देण्यात आली; मात्र कर्जाची रक्कम मिळाली नाही, असा आरोप आहे. कर्जाच्या परतफेडीसाठी दिल्याचे सांगितलेले ५०, २५, १० आणि पाच कोटी रुपयांचे धनादेश वटले नसल्याचे फिर्यादीने म्हटले आहे. आरटीजीएसने पैसे पाठविण्याची आश्वासनेही पूर्ण झाली नसल्याचा आरोप आहे..तक्रारीनुसार, आरोपींनी ट्रस्टची रोकड असल्याचे सांगून फिर्यादींच्या घरी सहा बंद बॅगा आणि दोन पेट्या ठेवल्या होत्या. त्या अनेक दिवस उघडू दिल्या नाहीत. कर्जाची रक्कम न मिळाल्याने कुलूप उघडणाऱ्या व्यक्तीला बोलावून, चित्रीकरणाच्या उपस्थितीत बॅगा व पेट्या उघडण्यात आल्या. त्यात वर्तमानपत्रांचा रद्दी कागद, चादरी, दोऱ्या, बेडशीट आणि विटा आढळल्याचे फिर्यादीने म्हटले आहे.या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेतील कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक समीर चव्हाण तपास करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.