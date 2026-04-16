Pune News : सोसायटीची सीमा भिंत कोसळून दोन रिक्षांचे नुकसान

पुणे - शहराच्या मध्यवस्तीत असलेल्या मंगळवार पेठेत बुधवारी (ता. १६) पहाटे एका सोसायटीची सीमा भिंत रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दोन रिक्षांवर कोसळली. सुदैवाने पहाटेची वेळ असल्याने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र, दोन्ही रिक्षा ढिगाऱ्याखाली दबल्याने नुकसान झाले. .कसबा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी बचावकार्य करत या रिक्षा ढिगाऱ्याबाहेर काढल्या.याबाबत अग्निशामक दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवार पेठेतील सुशीला सोसायटीची जुनी सीमा भिंत सकाळी पावणे सातच्या सुमारास अचानक कोसळली. यावेळी भिंतीशेजारीच दोन ऑटो रिक्षा उभ्या केल्या होत्या..भिंतीचा भाग थेट या रिक्षांवर कोसळल्याने दोन्ही रिक्षा ढिगाऱ्याखाली दबल्या गेल्या. या घटनेची माहिती मिळताच कसबा अग्निशामक केंद्रातील जवानांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. प्रभारी अधिकारी कमलेश चौधरी यांच्यासह जवानांनी ढिगारा बाजूला करून दोन्ही रिक्षा बाजूला काढण्यात आल्या.