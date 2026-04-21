Land Distribution : जमीन वाटणीपत्र फक्त १०० रुपयांत; नोंदणी शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय

पुणे - वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे वारसाहक्काने असलेल्या भाऊ-बहिणी, कुटुंबातील सदस्यांची वाटणीपत्र आता केवळ १०० रुपयांत होणार आहे. त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क माफ केले आहे..सातबारा उताऱ्यावर नावे वेगळी न झाल्याने कुटुंबांत वाद, खरेदी-विक्रीत अडचणी आणि कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होत असे. म्हणून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता अर्जदाराला तहसीलदारांकडे अर्ज करून किंवा खासगी वाटणीपत्र तयार करून सहज नोंदणी करता येणार आहे. सातबारा उताऱ्यावर नावे वेगळी झाल्याने भविष्यातील वारसा, विक्री किंवा कर्ज प्रकरणांत कायदेशीर अडचणी येत होत्या. त्या दूर होऊन नोंदणी प्रक्रिया जलद होणार आहे..कोणाला फायदा?भाऊ-बहिणीकुटुंबातील सदस्यवारसाहक्काने जमीन असलेले शेतकरीपूर्वीच्या अडचणीसातबारा उताऱ्यावर नावे वेगळी होत नव्हतीकुटुंबांत वादजमीन विक्री-खरेदीत अडथळेकायदेशीर गुंतागुंत .नवीन निर्णयाचे फायदेलहान शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च वाचणारजमीन वाटणी सोपी होणारकायदेशीर अडचणी कमीप्रक्रिया अधिक जलद व पारदर्शकपूर्वी काय होते?मुद्रांक शुल्क : १०० रुपयेनोंदणी शुल्क : १ टक्का (कमाल ३० हजार रुपये)अनेकजण नोंदणी टाळत होते .आता काय बदललं?नोंदणी शुल्क पूर्ण माफफक्त १०० रूपयांत वाटणीपत्र नोंदणीनोंदणी कशी कराल?तहसीलदारांकडे थेट अर्जखासगी वाटणीपत्र तयार करून नोंदणीकाय परिणाम होणार?लाखो शेतकऱ्यांना थेट फायदासोपे, स्वस्त आणि सुरक्षित जमीन वाटप .एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप केल्यास नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. काही लोक थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन नोंदणी करत होते. त्यासाठीच्या नियमात स्पष्टता नसल्याने नोंदणी फी आकारली जात होती. आता तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालयात कुठेही गेला तरी नोंदणी फी भरावी लागणार नाही.- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री.