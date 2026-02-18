Property Tax : मिळकतकरात वाढीचा प्रस्ताव फेटाळला; नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

पुणे - पुणे महापालिका प्रशासनाने पुणेकरांवर लादलेली ५ टक्के मिळकतकरातील वाढ आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमुखाने फेटाळून लावली. प्रशासनाने उत्पन्नवाढीसाठी करवाढ करण्यापेक्षा नागरिकांना चांगली वागणूक द्यावी, त्यांची कामे वेळेत केले तरी उत्पन्न वाढेल अशा शब्दात नगरसेवकांनी प्रशासनानेच कान टोचले..महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने १० टक्के कर वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. त्यावरून प्रशासनावर टीकेची झोड उठल्याने प्रशासनाने १० टक्के ऐवजी ५ टक्के कर वाढ करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेतला होता. यामध्ये सर्वसाधारण करात ३ टक्के आणि पथ करात २ टक्के वाढ सुचविण्यात आली होती. यावर २० फेब्रुवारीच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक होते. त्यानुसार आज सर्वसाधारण सभेत यावर निर्णय घेतला..दरम्यान भाजपची महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत मिळकतकर वाढीबाबत निर्णय घ्यावा लागणार होता. म्हणून पुणेकरांना भाजप करवाढीचा धक्का देणार का याकडे लक्ष लागले होते. पण भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना (युबीटी) या सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी यास विरोध केला. उपसूचना देऊन हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला..या प्रस्तावावर बोलताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मिळकत कर विभागात नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. मिळकतकरातील वाढ रद्द केली हे चांगले झाले. अनेक नागरिक क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये कर लावून द्यावा यासाठी येतात, पण त्यांची कामे अधिकारी करत नाहीत. अनेकदा पैशाची मागणी केल्याच्या तक्रारीही येतात. त्यामुळे प्रशासनाने कामात सुधारणा करावी.मिळकतकराचा प्रश्न आपण गांभीर्याने घेतो, पण प्रशासन गांभीर्याने घेत नाही. बिल्डरने भोगवटा प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर त्याने न भरलेली रक्कम ग्राहकाला भरावी लागते. त्यामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर ठोस निर्णय घेतला पाहिजे..अधिकारी नागरिकांचा छळ करत आहेत. ४० टक्के सवलतीचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत. असे मुद्दे नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत मांडले. वर्षा अधतापकीर, अजय खेडेकर, सचिन दोडके, अर्चना पाटील, सुभाष नाणेकर, अजित घुले, अरविंद शिंदे, काका चव्हाण, नीलेश निकम आदींनी यावेळी भूमिका मांडली..समाविष्ट गावांसाठी विशेष सभामहापालिकेत समाविष्ट झालेल्या समाविष्ट ३२ गावांमध्ये मिळकतकराच्या आकारणीवरून पेच निर्माण झालेला आहे. त्यावरून नगरसेवकांनी सर्वसाधरण सभेत मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी भूमिका मांडली. ‘‘शासनाकडून आलेले आदेश आणि महापालिकेच्या कर आकारणीची पद्धत यावरून वाद निर्माण झालेला आहे..त्यामुळे या विषयाची सर्व माहिती सर्वसाधारण सभेला मिळाली पाहिजे. त्यामुळे प्रशासनाने शासनाचे आदेश, महापालिकेचा कायदा, वस्तुस्थिती याबाबतचा आदेश महापौरांकडे द्यावा, तो अहवाल सर्व नगरसेवकांना दिला जाईल. या विषयावर विशेष सभा आयोजित करून त्यात चर्चा करून निर्णय घेऊयात,असे बिडकर यांनी सांगितले. त्यास सर्व नगरसेवकांनी अनुमोदन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.