Property Tax : मिळकतकरात वाढीचा प्रस्ताव फेटाळला; नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

पुणे महापालिका प्रशासनाने पुणेकरांवर लादलेली ५ टक्के मिळकतकरातील वाढ आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमुखाने फेटाळून लावली.
पुणे - पुणे महापालिका प्रशासनाने पुणेकरांवर लादलेली ५ टक्के मिळकतकरातील वाढ आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमुखाने फेटाळून लावली. प्रशासनाने उत्पन्नवाढीसाठी करवाढ करण्यापेक्षा नागरिकांना चांगली वागणूक द्यावी, त्यांची कामे वेळेत केले तरी उत्पन्न वाढेल अशा शब्दात नगरसेवकांनी प्रशासनानेच कान टोचले.

