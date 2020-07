प्रस्तावित एचसीएमटीआर मार्गात आणखी तीन ठिकाणी बदल

पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या "एचसीएमटीआर' (उच्च द्रुतगती वर्तुळाकार महामार्ग) मार्गात आणखी तीन ठिकाणी बदल करण्याच्या प्रस्तावास शहर सुधारणा समिती बैठकीत शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली. एचसीएमटीआर हा पुणे महापालिकेने हाती घेतलेला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पापैकी एक आहे. प्रस्तावित मार्ग हा सुमारे छत्तीस किलोमीटर लांबीचा आहे. या मार्गासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चाचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे. या कामाच्या निविदा जादा दराने आल्याने ही प्रक्रिया रखडली आहे.

दरम्यान या मार्गासाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी संयुक्त मोजणीला महापालिकेकडून नुकतीच संयुक्त मोजणी करून घेण्यात आली. दरम्यान, या मार्गाकरीता संरक्षण विभागाच्या जागा सोडून मोजणी करण्यात आली. त्याचे नकाशे ही महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. त्यातून या मार्गासाठी महापालिकेला प्रत्यक्षात किती जागा हवी हे आता स्पष्ट होणार आहे. त्यातून आवश्‍यक त्या जागेपैकी ऐंशी टक्के जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. मध्यंतरी या प्रस्तावित मार्गात बारा ठिकाणी बदल करण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. तेव्हा वाद निर्माण झाले होते. मात्र सत्ताधारी पक्षाने बहुमताच्या जोरावर त्यास मान्यता दिली होती. या बदलावर दाखल झालेल्या हरकती सूचनांवर सुनावणीचे काम सुरू आहे. असे असताना आता आणखी तीन ठिकाणी मार्गात बदल केला जाणार आहे. याबाबतचे प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती समोर ठेवण्यात आला होता. यामध्ये कर्वेनगर येथील गांधी लान्स ते अलंकार चौकी, वडगाव शेरी आणि लोहगाव भागांत हा बदल केला जाणार आहे. या बदलास आज समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

