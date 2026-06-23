Uruli Kanchan News : उरुळी कांचन येथील प्रस्तावित मेगा रेल्वे टर्मिनल रद्द; नवीन उरुळी नाशिक लोहमार्ग तयार करण्याची घोषणा

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - उरुळी कांचन येथील प्रस्तावित मेगा रेल्वे टर्मिनल रद्द झाला आहे. अशी घोषणा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकतीच पुण्यामध्ये केली. हा प्रकल्प आता पुणे-मिरज लोहमार्गावरील आळंदी म्हातोबा या ठिकाणी होणार असल्याची माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..उरुळी कांचनमध्ये होणारा टर्मिनल पुण्यातील रेल्वे नेटवर्क वरील ताण कमी करणे, आणि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांना जोडणे, या उद्देशाने उभारला जाणारा १०० हेक्टरवरील एक भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प होता. हे टर्मिनल नवीन तळेगाव-उरुळी बायपास आणि पुणे-अहिल्यानगर रेल्वे कॉरिडॉरचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ होता.उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमधून येणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना सामावून घेण्यासाठी या विभागातील सर्वात मोठे टर्मिनल म्हणून याची रचना केली जात होती. हे टर्मिनल तळेगाव ते सोलापूर-पुणे रस्त्यापर्यंत (चाकण आणि वाघोली मार्गे) जाणाऱ्या पूर्णपणे नवीन ७५ किमी रेल्वे मार्गाला जोडले जाणारे होते..हा मार्ग चाकण, शिक्रापूर आणि रांजणगाव यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक वसाहतींना थेट टर्मिनलशी आणि प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाला सहज जोडणारा होता. नवीन टर्मिनल आणि मार्गामुळे उरुळी कांचन आणि त्याच्या आसपासच्या गावांमध्ये स्थानिकांना गोदामे, विविध व्यवसायाच्या संधी आणि रोजगाराला लक्षणीय चालना मिळण्याची अपेक्षा होती. पण आता तो प्रकल्प रद्द झाल्याने या सर्व आशा आकांक्षा धुळीला मिळाल्या आहेत..पुणे-नाशिक लोहमार्ग बदलला......‘जीएमआरटी’ला (जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ दुर्बीण) बाधा निर्माण होत असल्याने रेल्वे मंत्रालयाने आता तिसऱ्यांदा पुणे-नाशिक लोहमार्ग बदलला आहे. हा प्रकल्प उरुळी, वाघोलीमार्गे अहिल्यानगरहून नाशिकला जोडला जाणार आहे. तीन टप्प्यांत हे काम होणार असून, यासाठी सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. पुणे-नाशिक लोहमार्ग हा दुहेरी असून त्यावरून रेल्वे ताशी १६० किलोमीटर वेगाने धावण्याची क्षमता असणार आहे..पुणे-नाशिक लोहमार्ग सुरुवातीला जीएमआरटी जवळून जाणार होता. त्याला विरोध झाल्याने या मार्गात बदल करून ‘जीएमआरटी’पासून सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावर मार्ग प्रस्तावित केला. त्यानंतर पुन्हा मार्गात बदल करण्याचा निर्णय होताना पुणे-अहिल्यानगर रस्त्याच्या बाजूनेच लोहमार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला गेला. मात्र, तसा मार्ग करणे शक्य नसल्याने आता उरुळी, वाघोलीमार्गे नवीन मार्ग असणार आहे. लवकरच या प्रकल्पाचे काम सुरू होणार आहे. यामुळे पुणे-नाशिकदरम्यान रेल्वे प्रवास वेगाने होणार आहे.- अश्विनी वैष्णव, रेल्वेमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.