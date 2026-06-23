पुणे

Uruli Kanchan News : उरुळी कांचन येथील प्रस्तावित मेगा रेल्वे टर्मिनल रद्द; नवीन उरुळी नाशिक लोहमार्ग तयार करण्याची घोषणा

उरुळी कांचन येथील प्रस्तावित मेगा रेल्वे टर्मिनल रद्द झाला आहे. अशी घोषणा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकतीच पुण्यामध्ये केली.
Ashwini Vaishnav

Ashwini Vaishnav

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सकाळ वृत्तसेवा
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- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - उरुळी कांचन येथील प्रस्तावित मेगा रेल्वे टर्मिनल रद्द झाला आहे. अशी घोषणा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकतीच पुण्यामध्ये केली. हा प्रकल्प आता पुणे-मिरज लोहमार्गावरील आळंदी म्हातोबा या ठिकाणी होणार असल्याची माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

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