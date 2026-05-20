पुणे

जारकरवाडीतील रस्त्यालगतच्या विहिरीला संरक्षक लोखंडी जाळी

निरगुडसर, ता. २० ः मंचर- लोणी रस्त्यालगत जारकरवाडी (ता. आंबेगाव) गावाच्या हद्दीत असलेल्या धोकादायक विहिरीला जाळी बसवल्याने रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसह अंगणवाडीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचा प्रवास सुरक्षित बनला आहे.
मंचर- लोणी हा रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. या मार्गावर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. परंतु, याच मार्गावर जारकरवाडी येथे रस्त्यालगत असलेली विहीर प्रवाशांसाठी धोकादायक बनली होती. तसेच, अवघ्या २०० ते ३०० फुटावर अंगणवाडीत लहान मुले शिक्षण घेत आहेत. याबाबत येथील नागरिकांनी पारगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन कांडगे यांच्याकडे विहिरीला संरक्षक जाळी बसवण्याची मागणी केली होती. कांडगे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून विहिरीला संरक्षक जाळी बसवून घेतली आहे. यामुळे नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.

