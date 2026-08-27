पुणे

Pune News : ‘आयसर’मध्ये आंदोलनाचा भडका; प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर ठपका

प्रशासकीय मनमानी, मानसिक आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींची मुस्कटदाबी यावरून आयसर संस्थेतील शेकडो विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी संस्थेच्या प्रवेशद्वारासमोर केले आंदोलन.
IISER College Student Agitation

IISER College Student Agitation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - प्रशासकीय मनमानी, मानसिक आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींची मुस्कटदाबी यावरून भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतील (आयसर) शेकडो विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी संस्थेच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन केले. विद्यार्थी परिषदेचे महासचिव राज बागवे यांच्या निलंबनानंतर विद्यार्थ्यांमधील असंतोष उफाळून आला असून, प्रशासन मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
student
administration
IISER
agitation news
Protest
Marathi News Esakal
www.esakal.com