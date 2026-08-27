Pune News : ‘आयसर’मध्ये आंदोलनाचा भडका; प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर ठपका

पुणे - प्रशासकीय मनमानी, मानसिक आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींची मुस्कटदाबी यावरून भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतील (आयसर) शेकडो विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी संस्थेच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन केले. विद्यार्थी परिषदेचे महासचिव राज बागवे यांच्या निलंबनानंतर विद्यार्थ्यांमधील असंतोष उफाळून आला असून, प्रशासन मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी केला आहे..गेल्या काही महिन्यांपासून कॅम्पसमधील मानसिक आरोग्य सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यातच प्रशासनाकडून मनमानी पद्धतीने नियमांमध्ये बदल करणे आणि विद्यार्थी परिषदेला डावलण्याचे प्रकार वाढले होते. विद्यार्थी परिषदेचे महासचिव राज बागवे यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपाचे मुद्दे मांडल्यानंतर, त्यांना कोणत्याही योग्य प्रक्रियेविना निलंबित करण्यात आले. या कारवाईमुळे विद्यार्थी प्रशासनच संकटात आले असून, लोकशाही मार्गाने प्रश्न मांडण्याचा हक्क हिरावून घेतला गेला आहे, असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे..‘हे आंदोलन केवळ एका घटनेपुरते मर्यादित नाही, तर प्रशासनाच्या भीतीदायक कार्यसंस्कृतीच्या विरोधात आहे. प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत असून, त्यांचा आत्मसन्मान हिरावून घेत आहे,’ अशी प्रतिक्रिया एका विद्यार्थ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसच्या आत बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे..विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या -- कायमस्वरूपी समुपदेशक आणि मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या वाढवावी.- वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या वेळेवरील मनमानी निर्बंध त्वरित मागे घ्यावे.- कॉमन रूम्स आणि मोकळ्या जागा उपलब्ध कराव्यात.- क्लब रूम आणि क्रीडा संकुलात २४ तास प्रवेश मिळावा.- आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची किंवा प्रशासकीय कारवाई केली जाणार नाही, याची हमी द्यावी.- विद्यार्थी परिषदेचे महासचिव राज बागवे यांचे निलंबन तात्काळ मागे घ्यावे..‘आयसरच्या समुपदेशकांमार्फत संपूर्ण कॅम्पसमध्ये तात्काळ वैयक्तिक आणि गट-समुपदेशन सत्रांची सोय केली आहे. याव्यतिरिक्त, कठीण काळात मानसिक परिस्थिती सावरण्यासाठी विद्यार्थी, कर्मचारी आणि प्राध्यापकांसाठी तज्ज्ञ समुपदेशकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष मार्गदर्शन सत्रे आयोजित केली जात आहेत. संस्थेकडे दोन पूर्णवेळ समुपदेशक आहेत, तसेच अतिरिक्त मदतीसाठी कॅम्पस ‘मेंटल वेलबीइंग सेंटर’द्वारे आणखी दोन समुपदेशक बोलावण्यात आले आहेत..संस्था आणखी एक ते दोन पूर्णवेळ समुपदेशकांची भरती करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. संस्था सर्व विद्यार्थ्यांच्या आणि कॅम्पसमधील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. तसेच अतिरिक्त उपाययोजना म्हणून सक्रिय पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे,’ अशी माहिती भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतर्फे अधिकृतरीत्या देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.