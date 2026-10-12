MPSC Student Agitation : आंदोलन थांबले, पण असंतोष कायम; ‘एमपीएससी’ अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी अपूर्णच

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता आणि आयोगाच्या कारभारातील पारदर्शकतेच्या मागण्यांसाठी एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अकराव्या दिवशी स्थगित झाले. कथित परीक्षा गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी समिती नेमणे आणि आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना रजेवर पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला..मात्र अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची प्रमुख मागणी पूर्ण न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी कायम असल्याची भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. ‘आंदोलन राजीनाम्यासाठी केले होते. सरकारने यापूर्वीच मान्य केलेल्या मागण्यांसाठी आम्ही ११ दिवस रस्त्यावर का घालवले?’ असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला..एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणावी, परीक्षांमधील गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी १ ऑक्टोबरला आंदोलन सुरू केले. ११ व्या दिवशी सरकारने चौकशी समितीची घोषणा केली आणि भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, सक्तीची रजा म्हणजे राजीनामा नव्हे, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे..यासंदर्भात या पेपरफुटीच्या प्रकरणाला वाचा फोडणारे ऋषिकेश गांगर्डे म्हणाले, ‘एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आम्ही ११ दिवस जीव धोक्यात घालून लढा दिला. माझ्यावर दोन गुन्हे दाखल झाले, तरीही मी मागे हटलो नाही. मात्र, राजीनाम्याची मूळ मागणी बाजूला पडली आणि आंदोलन तात्पुरते स्थगित झाले. मात्र विद्यार्थ्यांचे प्रश्न संपलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा राजकीय शिडी म्हणून वापर रोखण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्याच नेतृत्वाखाली स्वतंत्र आणि सक्षम संघटना उभारण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठीचा आमचा लढा यापुढेही अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरूच राहील.’.‘अध्यक्ष रजेवर जाणे हा अंतिम निर्णय असू शकत नाही. आमचा लढा केवळ एका व्यक्तीला पदापासून दूर करण्यासाठी नव्हता, तर आयोगाच्या कामकाजावरील विश्वास पुन्हा निर्माण व्हावा, यासाठी होता. राजीनाम्याची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. चौकशी समिती नेमली, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, चौकशी केवळ कागदोपत्री न राहता दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. परीक्षांमधील गैरप्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खात्री मिळणे महत्त्वाचे आहे.’- किरण निंभोरे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक.‘आंदोलन स्थगित केले असले, तरी विद्यार्थ्यांची नाराजी कायम आहे. ३० सप्टेंबरला विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली होती. त्यावेळी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याव्यतिरिक्त इतर सर्व मागण्या मान्य झाल्या होत्या. मात्र, आमचे आंदोलन अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी होते. मग आधीच मान्य झालेल्या मागण्यांसाठी आम्ही ११ दिवस आंदोलन का केले? आमच्या मुख्य मागणीचे काय झाले, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.’- मनोज पाटील, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.