Coronavirus: मंचरमधील कष्टकऱ्यांना दिलासा; वस्तीतील कुटुंबांना भाजी, किराणा वाटप 

मंचर - येथील इंदिरानगर वस्तीतील ४१ कष्टकरी कुटुंबांना दहा दिवस पुरेल एवढा भाजीपाला व किराणामाल दिला. त्यामुळे कष्टकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. - बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप इंदिरानगरमधील ४१ कष्टकरी कुटुंबांचा दिवसभर काम केल्यानंतर मिळणाऱ्या पैशातूनच संसाराचा गाडा चालत होता. पण, गेली दहा दिवस संचारबंदीमुळे रोजगारही बुडाला. घरात शिल्लक असलेले अन्नधान्य संपून गेले. उपासमारीचा प्रसंग सुरू झाला. ही माहिती समजल्यानंतर उद्योजक अजय घुले, पोलिस निरीक्षक कृष्णदेव खराडे, गार्गी वळसे पाटील, वसंतराव बाणखेले, मंगेश बाणखेले यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी स्वतः तसेच ॲड सुशील अस्वारे, दिलीप जैन, प्रितेश गांधी, डेव्हिड उपार, प्रितम शहा, सुनील थोरात, धनेश धुमाळ, डॉ. मोहन साळी, सोमनाथ अरगडे, सत्यवान ढेरे, प्रशांत घुले, शिवनेरी मिसळचे मॅनेजर अक्षय डुबे यांनी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली. दूध, साखर, चहा पावडर, तेल, डाळ, मिरची पावडर, तांदूळ, गहू, मीठ, बटाटा, कांदा, लसूण, आले, टोमॅटो, साबण, फरसाण आदी साहित्यचे वाटप केले. दहा दिवस पुरेल एवढा किराणामाल मिळाल्यामुळे कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच, कंपनी बंद झाल्याने मंचरहून पायी निगडी येथे तीन मुली जात होत्या, त्यांना मंचर पोलिसांनी त्यांच्या खोलीवर सोडले. तसेच, सहायक पोलिस निरीक्षक राहुल लाड यांच्या हस्ते त्यांना किराणा माल देण्यात आला. दरम्यान, अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथे ग्रामस्थांच्यावतीने गावातील ५० गरजू कुटुंबांना भाजीपाला व तरकारी मालाचे वाटप गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू आहे. या उपक्रमाचे ग्रामस्थांनी कौतुक केले.

