CM Devendra Fadnavis : लोकसहभागानेच ‘डीजे’ चे स्तोम कमी होईल; पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करा

पुणे - ‘एखादा सण व उत्सव साजरा करताना तो पारंपरिक पद्धतीने साजरा करता आला तर त्याचे महत्त्व अधिक असते. पण त्याचवेळी वर्षानुवर्षे काही पद्धती पडतात. त्या बंद करत असताना केवळ कायद्याच्या बडग्याने बंद न करता त्यासोबत लोकांना विश्वासात घेऊन त्यातून मार्ग काढणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. लोकसहभागातूनच ‘डीजे’ चे जे स्तोम आले आहे ते कमी होईल व यंदाचा गणेशोत्सव पारंपरिक पद्धतीने साजरा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर फडणवीस यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना पारंपरिक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, ‘सण, उत्सव साजरे करताना वर्षानुवर्षे काही पद्धती पडतात. त्या केवळ कायद्याच्या बडग्याने बंद करता येत नाहीत. कायदा वापरावा लागतो त्याचबरोबर लोकांना विश्वासात घेऊन त्यातून मार्ग काढावा लागतो. मी आज पुणे पोलिस आयुक्तांशी बोललो असता त्यांनी ज्या गोष्टींचा लोकांना त्रास होतो त्या न करण्यावर एकमत होत असल्याचे सांगितले आहे..‘डीजे’ चा भूकंप आल्यासारखा आवाज होतो तो होऊ नये यावर एकमत आहे. त्यानुसारच पुण्यात गणेशोत्सवासह इतर उत्सव साजरे होतील. ध्वनिप्रदूषणाबाबत चर्चेतूनच मार्ग काढून नंतर त्याचे राज्यासाठी धोरण तयार करायचे आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. दहीहंडीमध्ये देखील मंडळे व पोलिस एकत्र येऊन मार्ग काढतील असे ते म्हणाले. बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. हिंसा ही काही योग्य नाही. प्रत्येकाला आपापला मुद्दा मांडण्याचा हक्क आहे, असे ते म्हणाले..बापटांच्या मराठी भाषेचे मुख्यमंत्रीही झाले ‘फॅन’विद्यानंद बापट यांच्या मराठीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विचारले असता त्यांनीही बापट यांच्या मराठी भाषेचे कौतुक केले. ‘बापट अतिशय सुंदर मराठीत बोलतात. मराठीच्या शुद्धतेचा नमुना त्यांच्या बोलण्यातून दिसत असून त्यांची मराठी ही ट्रेंडिंग आहे. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक आहे..मात्र, विचार मांडताना इतरांनाही त्याचा फार त्रास होणार नाही हे देखील बापट यांनी पाहायला हवे. जसे ते शुद्ध मराठीत मांडतात तसे ते सर्वसमावेशक पद्धतीने मांडतील,’ अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. केवळ बापटच नाही तर जो कोणी प्रमाण मराठी भाषा बोलतो ती ऐकून आनंद वाटतो. तसेच, बापटांची मराठी समजून घेण्यासाठी ट्युशन लावावी लागेल असा मिश्कील टोलाही त्यांनी या वेळी लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.