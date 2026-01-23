नवी सांगवीत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा अभाव
पिंपळे गुरव, ता. २३ : नवी सांगवीतील प्रभाग क्रमांक ३१ मध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सुविधा नसल्याने ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवती, विद्यार्थी तसेच व्यापाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दोन ते अडीच किलोमीटरच्या परिसरात एकही सार्वजनिक स्वच्छतागृह नसल्यामुळे नागरिकांना उघड्यावर लघुशंका करण्याची वेळ येत असून, त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. महापालिकेने या अत्यावश्यक सुविधेकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
नवी सांगवीतील फेमस चौक, एम. एस. काटे चौक, कृष्णा चौक, साई चौक तसेच भाजी मंडई परिसरात दररोज मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची वर्दळ असते. भाजीपाला, किराणा व दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वच्छतागृहांची कोणतीही सोय नसल्याने विशेषतः महिला व ज्येष्ठ नागरिकांची कुचंबणा होत आहे. मधुमेह, मुतखडा किंवा इतर आजार असलेल्या नागरिकांसाठी ही परिस्थिती अधिक त्रासदायक ठरत आहे. या परिसरातील अनेक व्यापाऱ्यांच्या दुकानांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांसह दुकानात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये महापालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
‘स्मार्ट सिटी’कडून दुर्लक्ष
महापालिकेने आणि स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरातील विविध सोयीसुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. नवी सांगवी परिसरात रस्ते, ड्रेनेज, सुशोभीकरण यांसारखी कामे करण्यात आली असली तरी, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसारख्या अत्यावश्यक सुविधांकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. ‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाखाली विकासाचे दावे केले जात असताना नागरिकांच्या मूलभूत गरजा मात्र अपूर्ण राहिल्या आहेत.
नियोजनशून्य कारभाराचा आरोप
नवी सांगवीतील ‘साई चौक’, ‘फेमस चौक, आणि ‘कृष्णा चौक’ हे मुख्य प्रवेशद्वार मानले जातात. येथे भाजी मंडई, पोलिस ठाणे, जॉगिंग ट्रॅक, साईबाबा मंदिर, हॉटेल्स, खाऊ गल्ली, मोबाईल शॉपी, बसथांबा व नाष्टा केंद्र असल्याने दिवसभर मोठी वर्दळ असते. अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची सोय नसणे हे महापालिकेच्या नियोजनशून्य कारभाराचे उदाहरण असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. नागरिकांची ही समस्या लक्षात घेऊन नवी सांगवीतील प्रत्येक प्रमुख चौकात सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
‘‘स्वच्छतागृहासाठी जागा उपलब्ध नाही. जर जागा उपलब्ध झाल्यास आपण नवीन बजेटमध्ये तशी तरतूद करू शकतो. या परिसरात कुठलेच आरक्षण ताब्यात नाही.
- सतीश वाघमारे, कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य विभाग ‘ह’ प्रभाग
‘‘आम्ही दररोज सकाळी व संध्याकाळी बाजारात किंवा मंदिराकडे येतो. पण या परिसरात एकही सार्वजनिक स्वच्छतागृह नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. अनेकवेळा गैरसोयीमुळे बाहेर जाणे टाळावे लागते. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, पण नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
- एक ज्येष्ठ नागरिक
