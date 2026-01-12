Puja Khedkar Robbery : पूजा खेडकर यांच्या बंगल्यावर मध्यरात्री दरोडा; नोकरानेच आखला कट!

पुणे : औंध येथील नॅशनल हाउसिंग सोसायटीमधील वादग्रस्त बडतर्फ आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या बंगल्यात रविवारी (ता. ११) मध्यरात्री पडलेल्या दरोड्याप्रकरणी चतु:शृंगी पोलिसांनी एका नोकरासह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, हे प्रकरण नेमके कसे घडले, याबाबत सखोल तपास करण्यात येत असल्याचे वरिष्ठ निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांनी सांगितले..याप्रकरणी पोलिस अंमलदार उमेश कोळी यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंगल्यातील एका नोकराने मध्यरात्रीच्या सुमारास पूजा खेडकर यांना दोरीने बांधून ठेवले. त्यांचे वडील दिलीप खेडकर आणि आई मनोरमा खेडकर यांना गुंगीचे औषध देऊन बेशुद्ध करण्यात आले. त्यानंतर चोरट्यांनी कपाटातून मौल्यवान वस्तू लुटून नेल्या. ही बाब पूजा खेडकर यांनी चतु:शृंगी पोलिसांना कळविली..Pune Municipal Election : पुण्यात प्रचाराचा धुरळा थांबणार; उद्या सायंकाळी ५ वाजता 'तोफा' थंडावणार!.पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता खेडकर दांपत्य त्यांच्या खोलीत पलंगावर बेशुद्ध अवस्थेत होते. तसेच, इतर खोलीत रखवालदार जितेंद्र सिंग, वाहनचालक दादासाहेब ढाकणे, स्वयंपाकी सुजित रॉय हेही बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आले होते. खेडकर यांनी त्यांच्या बंगल्यात दहा-बारा दिवसांपूर्वी नेपाळी नोकर कामास ठेवला होता. त्यानेच जेवणातून गुंगीचे औषध देऊन खेडकर कुटुंबीय आणि इतर नोकरांना बेशुद्ध केल्याचा संशय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.