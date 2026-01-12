पुणे

Puja Khedkar Robbery : पूजा खेडकर यांच्या बंगल्यावर मध्यरात्री दरोडा; नोकरानेच आखला कट!

Pune Aundh Theft Case : औंध येथील पूजा खेडकर यांच्या बंगल्यात नेपाळी नोकराने जेवणातून गुंगीचे औषध देऊन दरोडा टाकला आहे. चतु:शृंगी पोलिसांनी याप्रकरणी सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून तपास पथके रवाना केली आहेत.
Shocking Robbery at Dismissed IAS Officer Puja Khedkar’s Aundh Residence

पुणे : औंध येथील नॅशनल हाउसिंग सोसायटीमधील वादग्रस्त बडतर्फ आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या बंगल्यात रविवारी (ता. ११) मध्यरात्री पडलेल्या दरोड्याप्रकरणी चतु:शृंगी पोलिसांनी एका नोकरासह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, हे प्रकरण नेमके कसे घडले, याबाबत सखोल तपास करण्यात येत असल्याचे वरिष्ठ निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांनी सांगितले.

