पुणे

Pulse Polio Drive : उरुळी कांचनसह सात गावांत राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहीम; ४४३७ पैकी ४१४० बालकांना दोन थेंब

उरुळी कांचन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत सात गावांमध्ये राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेअंतर्गत ० ते ५ वर्षे वयोगटातील ४१४० बालकांना दोन थेंब पोलिओ लसीकरण
Pulse Polio immunization drive successfully covers 4140 children in Uruli Kanchan area

Pulse Polio immunization drive successfully covers 4140 children in Uruli Kanchan area

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप

उरुळी कांचन : आज प्राथमिक आरोग्य केंद्र उरुळी कांचन अंतर्गत सर्व गावांमध्ये राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहीम राबविण्यात आली.या मोहिमेसाठी उरुळी कांचन,या मोहिमेचे उदघाटन उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचे प्रशासक मिलिंद जगताप यांच्या शुभहस्ते पार पडले,याप्रसंगी माजी सरपंच भाऊसाहेब कांचन,माजी उपसरपंच संचिता कांचन,यशवंतचे संचालक संतोष कांचन,वैद्यकीय अधिकारी डॉ.सूर्यकांत हनमंते व डॉ.सागर नाशिककर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

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