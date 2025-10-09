Pulse Polio Vaccination : पुण्यात रविवारी पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम; ३.१२ लाख बालकांना डोस देण्याचे उद्दिष्ट

पुणे : पुणे महापालिकेकडून पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार असून, त्याद्वारे रविवारी (ता. १२) शहरातील शून्य ते पाच वयोगटांतील तीन लाख १२ हजार बालकांना पोलिओचा डोस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. .तर १३ ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान गृहभेटीद्वारे राहिलेल्या बाळांचे लसीकरण करण्यात येईल. या मोहिमेत बालकांना जवळच्या पोलिओ बूथवर जाऊन पोलिओचा डोस द्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने नागरिकांना केले आहे..Pune News : एकाच दिवसांत धनादेश वटविण्याच्या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात गोंधळ; खातेदार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी.या मोहिमेत लसीचे दोन थेंब बाळांना तोंडावाटे देण्यात येतील. त्यासाठी रविवारी १३५० पोलिओ बूथची उभारणी करणार आहे. हे बूथ अंगणवाडी, महापालिकेचे दवाखाने, मंदिर आदी सार्वजनिक ठिकाणी असणार आहेत..सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे. प्रवासात असणाऱ्या बालकांना बस स्थानके, एसटी स्थानके, मेट्रो स्थानक, रेल्वे स्थानक, विमानतळ, उद्याने येथे डोस देण्यात येतील. तसेच स्थलांतरित वस्त्या, वीटभट्ट्या, बांधकाम सुरू असलेली ठिकाणे येथेही डोस देण्यात येतील, अशी माहिती सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश दिघे व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रदीपचंद्रन यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.