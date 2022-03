पुणे : ऑनलाईन 'काका'कडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार

By

पुणे : एका बारा वर्षीय अल्पवयीन मुलावर एका पुरुष व्यक्तीकडून लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार पुणे जिल्ह्यात घडला आहे. विशेष म्हणजे ऑनलाईन चॅटरुम आणि मेसेंजर अॅपच्या माध्यमातून या दोघांची ओळख झाली होती. पीडित मुलाच्या आईनं दिलेल्या तक्रारीवरुन भोसरी एमआयडीसी पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. आपली खोटी ओळख सांगून ऑनलाईन चॅटिंग करणाऱ्या या आरोपीचा शोधही पोलिसांनी सुरु केला आहे. (Pune 12 year old boy sexually abused by man he met online FIR lodged)

एफआयआरमधील माहितीनुसार, 'काका' अशी फेक ओळख सांगत या आरोपीनं ८ मार्च रोजी मेसेंजर मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून या मुलाशी संपर्क केला होता. त्यानंतर ९ मार्च रोजी आरोपी 'काका' या अल्पवयीन मुलाला भेटण्यासाठी त्याच्या घरी पोहोचला. यावेळी या मुलाचे आई-वडिल घरी नसल्यानं त्यानं या मुलावर लैंगिक अत्याचार केला.

दरम्यान, या घटनेची माहिती कळताच पीडित मुलाच्या पालकांनी पोलिसांमध्ये धाव घेतली आणि संबंधीत 'काका' विरोधात सोमवारी रात्री उशीरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी लगेचच आरोपीचा शोध सुरु केला. भोसरी एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक शिवाजी गावरे यांनी ही माहिती दिली. याप्रकरणी पॉक्सो अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.