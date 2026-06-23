पुणे

राज्य कृषी पुरस्कारांमध्ये जिल्ह्यातील सहा शेतकरी

राज्य कृषी पुरस्कारांमध्ये जिल्ह्यातील सहा शेतकरी
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पुणे, ता. २३ : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या २०२४च्या राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कारांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील सहा शेतकऱ्यांची विविध पुरस्कारांसाठी निवड झाली आहे. दौंड तालुक्यातील खोर येथील प्रयोगशील शेतकरी समीर डोंबे यांची प्रतिष्ठेच्या ‘वसंतराव नाईक कृषिभूषण’ पुरस्कारासाठी, तर बारामती तालुक्यातील कुरणेवाडी येथील छाया पवार यांची ‘जिजामाता कृषिभूषण’ पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे.
कृषी, फलोत्पादन आणि कृषी संलग्न क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांसाठी हे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. शेतीविस्तार आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाचे उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल बारामती तालुक्यातील तांदूळवाडी येथील योगेश धनगर यांना ‘वसंतराव नाईक शेतीमित्र’ व फलोत्पादन क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्याबद्दल इंदापूर तालुक्यातील सराटी येथील अमर भोसले यांना ‘उद्यान पंडित’ पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. याशिवाय, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कारासाठी सर्वसाधारण गटातून आंबेगाव तालुक्यातील पेठ येथील संतोष धुमाळ यांची; तर आदिवासी गटातून आंबेगाव तालुक्यातीलच डोण येथील शंकर केंगले यांची निवड झाली आहे.
तसेच, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कारासाठी शेवगाव (जि. अहिल्यानगर) येथील उप कृषी अधिकारी सुखदेव जमधडे आणि आयुक्तालयातील कृषी उपसंचालक मनोहर मुंढे यांची निवड झाली आहे.

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