पुणे

कोट्यांतर्गत ३९ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित

पुणे, ता. २० : इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत शून्य फेरीत विद्यार्थ्यांनी इन-हाउस, व्यवस्थापन आणि अल्पसंख्याक कोट्यांतर्गत ३९ हजार ६१३ प्रवेश झाले आहेत. या विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष कनिष्ठ महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश निश्चित केले आहेत.

राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू आहे. शून्य फेरीमध्ये कोट्यांतर्गत प्रवेश निश्चित केलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे पुढील फेऱ्यांमधून वगळण्यात येतील, असेही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

कोट्यांतर्गत विभागनिहाय झालेले प्रवेश
विभाग : इन-हाउस कोटा : व्यवस्थापन कोटा : अल्पसंख्याक कोटा : एकूण प्रवेश
पुणे : ५,८२६ : १,११५ : १,५८५ : ८,५२६
मुंबई : २,६९० : १७६ : ४,१८२ : ७,०४८
नाशिक : ३,१६६ : ५३८ : २,२९९ : ६,००३
अमरावती : २,१४४ : ५०३ : १,९५८ : ४,६०५
कोल्हापूर : २,७२१ : ८३४ : ६१४ : ४,१६९
छत्रपती संभाजीनगर : १,७१९ : ५२२ : १,७११ : ३,९५२
नागपूर : २,२५५ : ५३७ : ४७७ : ३,२६९
लातूर : १,२१७ : ५१३ : ३११ : २,०४१
एकूण : २१,७३८ : ४,७३८ : १३,१३७ : ३९,६१३

